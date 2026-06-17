Thomas Tuchel spiega perché non canterà l'inno nazionale del Regno Unito alla Coppa del Mondo di stasera

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L'Inghilterra è una delle ultime nazioni a debuttare ai Mondiali, giocando contro la Croazia stasera (22:00 CEST, 21:00 BST), e sarà il grande momento di Thomas Tuchel: dopo un anno e mezzo passato a mettere a punto la sua rosa ideale, l'allenatore tedesco cercherà di portare la Coppa del Mondo in Inghilterra. Un po' un conflitto di interessi, forse, ma Tuchel è un professionista. Tuttavia, ha deciso che non canterà l'inno nazionale del Regno Unito, God Save the King, fino a una possibile finale.

A Tuchel fu chiesto se avrebbe cantato l'inno, e lui rispose, con un sorriso, che "non ancora". "Penso che non ci siamo ancora. Forse proprio alla fine. Sono ancora un po' timido. Non voglio offendere nessuno e non voglio concentrarmi su questo ora."

A Tuchel è stato poi chiesto se i testi fossero complicati, e lui ha risposto che "non è così difficile", ridendo, aggiungendo che si sente "come casa" in Inghilterra, nonostante la controversia sull'assunzione di allenatori stranieri nelle nazionali.

L'Inghilterra ha avuto diversi allenatori stranieri, molti dei quali hanno partecipato ai Mondiali. Fabio Capello ha allenato l'Inghilterra ai Mondiali 2010, e l'italiano non ha cantato l'inno. Come sottolinea The Sun, l'unico allenatore straniero dell'Inghilterra che ha cantato l'inno è stato Sven-Göran Eriksson durante i Mondiali 2002 e 2006, e sembrava aver avuto difficoltà con i testi.

Lee Carsley, nato a Birmingham ma con radici irlandesi, non cantò l'inno quando lavorò come allenatore ad interim dopo l'uscita di Southgate alla fine del 2024, e alcuni chiesero il suo licenziamento per questo motivo...