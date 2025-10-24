Thor, Storm e Hulk si uniscono per Crime 101

L'anno prossimo, i fan dei thriller polizieschi cercheranno di affollare i cinema, poiché Sony Pictures ha appena svelato uno sguardo al nuovo film in uscita noto come Crime 101. È un film intenso che presenta un cast stellare evidenziato da alcuni Marvel veterani, poiché Chris Hemsworth (Thor ) è la star principale che appare insieme a Mark Ruffalo (Hulk ), Halle Berry (Storm ) e persino Barry Keoghan (Druig ).

La premessa di questo film è che Ruffalo interpreta un detective che sta cercando di trovare e fermare un abile sicario e truffatore interpretato da Hemsworth. È una tipica configurazione del gatto e del topo, tranne per il fatto che è ambientata sullo sfondo sfarzoso di Los Angeles e dell'élite superiore della città.

La sinossi ufficiale spiega per intero: "Nel tortuoso ed elegante thriller poliziesco Crime 101, Davis è un ladro sfuggente le cui rapine ad alto rischio hanno confuso la polizia. Sta pianificando il suo più grande successo di sempre – sperando che sia l'ultimo – quando la sua strada si scontra con Sharon, una dirigente assicurativa disillusa con cui è costretto a lavorare, e Orman, un ladro rivale con metodi molto più inquietanti di quelli di Davis. Con l'avvicinarsi della rapina multimilionaria, l'implacabile detective Tenente Lubesnik si avvicina all'operazione, alzando ancora di più la posta in gioco, e il confine tra cacciatore e preda inizia a sfumare. Ognuno di loro è presto costretto a confrontarsi con il costo delle rispettive scelte e la consapevolezza che non si può tornare indietro".

Crime 101 è basato sulla novella di Don Winslow ed è diretto da Bart Layton sulla base di una sceneggiatura di Layton. Il cast include anche alcuni altri nomi interessanti, come Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh e Nick Nolte. Per quanto riguarda la data della premiere, Crime 101 dovrebbe arrivare nei cinema a febbraio 2026 e puoi vedere il trailer del film qui sotto.