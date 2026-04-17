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Tommy Wirkola. Una specie di leggenda nel genere horror, vero? Non sono un grande fan dei film di Dead Snow, anche se ammetto che sono molto divertenti. Qualche anno fa, ci ha anche portato l'ultra-violento e molto divertente I Onde Dager (Il viaggio in inglese), con Noomi Rapace, Aksel Hennie e Atle Antonsen.

Ora ha scambiato la campagna norvegese con uragani e squali in una cittadina costiera americana della Carolina del Sud. Mi sto avvicinando a questo progetto senza particolari aspettative, ma allo stesso tempo spero davvero che sia divertente come sembra. Sono un appassionato di film sugli squali, anche se ce ne sono pochi memorabili. Deep Blue Sea è privo di senso e dannatamente ridicolo, ma resta comunque fantasticamente divertente. Non serve nemmeno menzionare Lo Squalo. Un classico. E in realtà ho trovato The Meg davvero divertente, se sei pronto a quello in cui ti stai cacciando: uno Statham arrabbiato che combatte uno squalo mostruoso. È divertente, gente.

Una breve parola sulla trama allora. Hai già capito il succo. Non ci vogliono più di un paio di frasi. Riassunto e tradotto: Quando un uragano di categoria 5 devasta una città costiera, l'onda temporale porta con sé distruzione, caos e qualcosa di molto più terrificante: squali affamati.

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Hai capito il quadro. Non è realismo da cucina. Perché i lavandini della cucina vengono spazzati via dall'alluvione. Il thrash non trascina i piedi. Costruisce la trama e la tensione proprio come ci aspetteremmo da un film di catastrofi. Penso che Thrash sia relativamente stiloso. Va avanti con mezzi semplici. Ci ritroviamo in baracche allagate, su strade allagate. Gli squali sono animati in modo competente. Non è un piacere per gli occhi, ma non ti fa arrabbiare nemmeno.

I dialoghi sono quello che ci si aspetterebbe da questo tipo di film. La recitazione è molto simile. Non ci saranno nomination agli Oscar, ma siamo risparmiati anche dai Razzies. Tutti fanno un buon lavoro. In realtà penso che questo riassuma molto bene Thrash. Sappiamo cosa ci aspetta, e se non ti aspetti di più, sarai soddisfatto. È un po' come un sacchetto di dolci misti. Vuoi lamponi e liquirizia, ma ogni tanto finisci per mangiare un dolce all'arancia. Non è brillante, ma funziona.

Ci sono alcune scene che offrono un po' più di vivacità. Ci sono un paio di attacchi di squali abbastanza decenti, ma nulla che spicchi subito. Niente che sorprenda. È sanguinoso, ma sembra che si trattengano un po'. Posso immaginare che Wirkola, che in passato era stato lasciato andare fuori controllo con la violenza, sia stato legato alla sedia di regista e montatore. C'è una scena in cui uno dei personaggi principali dovrebbe lanciare "cose che vibrano" in acqua, e penso subito: "So che Wirkola avrebbe voluto includere un vibratore qui, ma Netflix ha detto di no, sarà uno spazzolino elettrico."

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Ho sempre avuto un debole per Djimon Hounsou. Non ha però abbastanza tempo sullo schermo. Nonostante le mie riserve e il dover tenere a bada le mie aspettative per non illudermi troppo per il prossimo grande film d'azione con squali (è un genere? Beh, ora lo è!), mi piace ancora il Thrash. Non offre nulla di particolarmente nuovo. Non è spaventoso né eccessivamente emozionante, ma è comunque abbastanza divertente da farmi sedere e sentirmi grato di poter guardare gli squali banchettare di carne un venerdì sera.

Se potessi esprimere un desiderio ad alta voce, mi piacerebbe vedere qualche tipo di crossover tra questo, Lo squalo e Deep Blue Sea. Ma con effetti stilosi, più tensione e sangue ininterrotto. E un LL Cool J che può dire qualcosa di figo tipo "Hai mangiato il mio uccello."