Un simulatore di mercatino delle pulci con un'estetica anni '90 splendida, pixel art brillante e un'atmosfera complessivamente accogliente: potrebbe essere un successo? Sì e no. La premessa di base è davvero piacevole e ben costruita, ma alcuni aspetti sollevano domande che infastidiranno alcune persone più di altre. Personalmente, sono da qualche parte nel mezzo. Mi piace molto molto quello che Thrifty Business cerca di fare, ma non sono sempre ugualmente convinto di tutto ciò su cui il gioco sceglie di concentrarsi.

Il gioco inizia con la tua presa in gestione di un'attività quando la precedente proprietaria, una signora anziana, ha deciso di chiudere il negozio e dedicarsi alla pensione - sai, bridge, cruciverba e boule. Crei il tuo personaggio in un editor ben fatto ma piuttosto scarno, e poi si trasforma praticamente in una carriera nel settore dell'usato.

Anche il menu iniziale ti dà uno scorcio di quanto sia straordinario questo gioco.

Mi piace la configurazione; Compri scatole piene di cose che la gente non vogliono per quasi nulla - alcune costano assolutamente nulla - e poi le sistemi ordinatamente su scaffali, tavoli e portapanni. Ottieni punti extra per aver ordinato gli oggetti in categorie e per colore, quindi vale la pena dedicare un po' di tempo a mettere le cose dove devono doverlo. All'inizio non è esattamente facile, perché si parte letteralmente da zero e si ha a malapena accesso a uno scaffale decente all'inizio del gioco.

Pian piano potrai permetterti di acquistare più mobili, più scatole di curiosità e persino aprire più stanze per espandere adeguatamente l'attività. Un allestimento classico e accogliente sotto ogni aspetto. Ricevi anche lettere da clienti che vogliono che tu tenga d'occhio certi prodotti in arrivo. L'idea è che i clienti dovrebbero diventare più di semplici clienti - dovrebbero anche diventare tuoi amici. Ogni tanto condividono storie di vita e problemi, ma questo non mi coinvolge mai davvero; Di solito ostacola il continuo a disfare e ordinare ordinatamente tutto, dai giocattoli per cani ai vecchi laptop.

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Thrifty Business si inciampa un po' qui cercando di essere più di quanto dovrebbe essere. Per me, il gioco funziona meglio quando si attiene al suo concetto di base: gestire un piccolo e affascinante negozio dell'usato dove la gioia sta nell'acquistare scorte, ordinarla, riorganizzare il negozio e costruire lentamente un'attività da zero. Quando il gioco inizia ad espandersi verso discorsi sociali e serate a tema, a volte perde il focus, non perché le idee siano pessime, ma perché non sempre sembrano completamente radicate nell'esperienza di gioco che è in realtà la parte più forte.

Un esempio chiaro è la capacità di organizzare vari eventi per attrarre più clienti. La prima cosa che organizzi è una grande inaugurazione dove servi rinfreschi e festeggi l'apertura del mercatino delle pulci, e questo si adatta naturalmente al contesto. È su piccola scala, con i piedi per terra e va di pari passo con il tono caldo del gioco. Quando il tema successivo, però, è "Queer Date Night", sembra più che il gioco voglia improvvisamente dire qualcosa di più grande di quanto le sue meccaniche e il suo mondo possano davvero sostenere. Non perché il tema in sé sia problematico - tutt'altro - ma perché, in questo contesto particolare, sembra un po' aggiunto alla forza. Un mercatino delle pulci può certamente essere un luogo d'incontro sociale, ma qui avrei voluto vedere il gioco sviluppare questa idea in modo più naturale, invece di inserire un evento già pronto che non abbia un peso drammatico o meccanico.

Si inizia con una stanza...

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Probabilmente avrebbe funzionato meglio se le relazioni con i clienti, la vita sociale della città o il ruolo del mercatino delle pulci come luogo d'incontro locale fossero stati sviluppati più a fondo. Allora un tema del genere poteva sembrare una parte naturale del mondo. Invece, diventa uno dei diversi esempi di come Thrifty Business a volte sembri voler essere un simulatore di negozio comodo, un gioco di relazioni e un commento sociale tutto insieme, senza dare davvero spazio alle diverse parti. Il risultato non è offensivo né rovinante del gioco, solo un po' collocato in modo un po' strano.

Ma non è nulla che rovini il gioco per me. È più un dettaglio che dà un po' fastidio nel complesso, un esempio di come il gioco a volte perda la propria forza quando cerca di espandersi. Perché quando Thrifty Business mi lascia semplicemente disfare vecchi giocattoli per cani, selezionare cassette VHS sbiadite e costruire il negozietto di rottami meglio organizzato della città, è davvero bello. Un gioco accogliente per un gioco rilassato e rilassato.

Avrei voluto che ci fossero più opzioni di stoccaggio diverse e qualche altro tipo di oggetti. Puoi sbloccare altri man mano che vai, ma è per lo più la stessa cosa. Speriamo di vedere più contenuti da Spellgarden Games - ma al momento sono un po' scarsi.

... E presto ne avrai diversi.

Mi piace lo stile grafico. I pixel sono perfetti e l'estetica è davvero affascinante. Ho un debole per questo stile colorato ed esuberante degli anni '90 - forse perché sono cresciuto allora e lo riconosco dalla mia infanzia. La musica è anche accogliente, calma e armoniosa, e si integra perfettamente con gli altri aspetti visivi.

Thrifty Business è un buon gioco che soffre del fatto che a volte cerca di essere qualcosa che in realtà non dovrebbe essere. Non capisco sempre il modo di pensare degli sviluppatori, ma forse è anche perché non faccio parte del pubblico target per tutti gli aspetti dell'esperienza. Se, invece, cerchi un simulatore rilassante e ben realizzato di mercatino delle pulci con piccoli elementi di enigmi, penso sicuramente che dovresti dare un'occhiata più da vicino a Thrifty Business.