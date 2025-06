Thrive: Heavy Lies the Crown verrà lanciato il 18 giugno

Thrive: Heavy Lies the Crown si sta avvicinando alla fine della sua corsa in accesso anticipato, poiché il gioco di strategia e gestione degli insediamenti si sta dirigendo verso il suo lancio completo il 18 giugno.

Come rivelato durante il Future Game Show, il lancio completo della versione 1.0 di Thrive: Heavy Lies the Crown arriverà con una serie di miglioramenti alla qualità della vita, oltre al supporto per gli obiettivi di Steam e ad altre funzionalità richieste dai fan.

In Thrive: Heavy Lies the Crown, costruisci il tuo insediamento e ti assicuri che la sua eredità sopravviva attraverso le scelte narrative. Puoi anche difenderlo in combattimenti in tempo reale, oltre ad attaccare altri insediamenti. Puoi essere un sovrano solitario o giocare con gli amici in modalità cooperativa a quattro giocatori. Il gioco è uscito il 6 novembre 2024 in accesso anticipato.

Thrive: Heavy Lies the Crown lascia l'accesso anticipato il 18 giugno per PC.