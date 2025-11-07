Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Auto

Throtl ha appena vinto il Sema 2025 con la sua selvaggia Ford GT

WD-40 ha sponsorizzato la build Throtl in cui hanno preso un'auto incidentata del 2005 e l'hanno ricostruita.

HQ

La società di sintonizzatori Throtl è, come tutti gli altri costruttori di auto negli Stati Uniti, attualmente a Las Vegas (SEMA 2025) e sembra che la loro build per lo spettacolo di quest'anno sia l'auto che sembra aver attirato il maggior numero di spettatori. Throtl ha acquistato una Ford GT del 2005 incidentata e poi l'ha ricostruita con una carrozzeria in fibra di carbonio allargata e un motore imbullonato. Puoi guardare un video dettagliato della fase finale della costruzione SEMA qui sotto e leggere il riassunto di Thrit del lavoro esterno che è stato fatto.

"L'auto finita si distingue immediatamente per il suo look ispirato al motorsport. La carrozzeria indossa una base blu metallizzato intenso accentuata da audaci grafiche gialle e trame in fibra di carbonio a vista. La combinazione di colori attinge direttamente dal marchio distintivo di WD-40 e completa le nuove linee aggressive di questa Ford GT di prima generazione, che sono state rimodellate e ampliate con un autentico kit carrozzeria in fibra di carbonio Doran GT2. I parafanghi estesi del kit, la fascia anteriore ventilata e l'ampio alettone posteriore conferiscono alla supercar di prima generazione un look ispirato alle gare di durata.

Throtl ha appena vinto il Sema 2025 con la sua selvaggia Ford GT
Throtl ha appena vinto il Sema 2025 con la sua selvaggia Ford GT
Throtl ha appena vinto il Sema 2025 con la sua selvaggia Ford GT

This post is tagged as:

Auto


Caricamento del prossimo contenuto