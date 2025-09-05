Thrustmaster ha presentato il T248R

HQ

Thrustmaster ha appena annunciato il passo del T248R, che è il diretto successore del popolarissimo T248 (duh!) ed è una storia a cinghia per coloro che non hanno bisogno di una base a trasmissione diretta e forse non hanno nemmeno il budget.

Thrustmaster chiama questa tecnologia THD-Hybrid, ma si tratta fondamentalmente di una combinazione abbastanza ordinaria di ingranaggi e trasmissione a cinghia, come detto, e offrirà 3 Nm di coppia. Il prezzo sarà di $ 349 e include anche i pedali. La confezione sarà in vendita il 17 settembre.

"T248R è un volante da corsa ergonomico con un cerchio da 11,0" / 28 cm di diametro, che offre un'eccellente maneggevolezza ed è accompagnato dalla pedaliera magnetica a 3 pedali per un'esperienza completa e coinvolgente. Si tratta di una soluzione versatile e all-in-one, ideale per tutti gli stili di guida e i profili dei giocatori. Il T248R è dotato del sistema T-HD (Hybrid Drive) per un Force Feedback potente e reattivo, con 3,1 N⋅m di coppia e 48 W di potenza costante. Sono disponibili tre livelli BOOST per regolare istantaneamente l'intensità del Force Feedback in base alle proprie preferenze e al tipo di gara. Grazie al suo schermo LCD a colori integrato, il T248R ti consente di modificare le impostazioni del volante e il Force Feedback anche nel bel mezzo di una partita. Con i suoi 20 display disponibili e 4 LED, fornisce informazioni di gara in tempo reale come velocità, giri del motore e tempo sul giro. Domina la pista con stile con il nuovo design sportivo del T248R. Il cerchio avvolto in pelle traforata offre una presa salda e confortevole, mentre le finiture in finto carbonio sul frontalino ne esaltano il carattere aggressivo e l'aspetto."