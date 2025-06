I Thunder cambiano le sorti delle finali NBA, sono a una vittoria dal Larry O'Brien

HQ

Le finali NBA hanno preso una svolta drammatica a favore o Oklahoma City Thunder. Indubbiamente la migliore squadra di quest'anno, i Thunder sono a una vittoria dal Larry O'Brien Trophy, dopo essere passati in vantaggio contro gli Indiana Pacers per la prima volta nella serie, in una vittoria casalinga per 120-109 che ha caratterizzato una prestazione storica di Jalen Williams, che ha segnato 40 punti.

Williams, noto anche come J-Dub, 24 anni, era ancora relativamente sconosciuto fino a qualche anno fa ed è stato scelto al 12° posto nel draft 2022. Ora, dopo essere stato scelto per l'All-Star, ha scritto il suo nome nei libri di storia come uno dei pochi giocatori a segnare più di 40 punti nelle finali prima di compiere 25 anni, insieme a Magic Johnson, Devin Booker o Kyrie Irving.

Insieme a Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams diventa uno dei migliori giocatori NBA in questo momento, e la sua prestazione di ieri potrebbe valere un anello NBA, il secondo in assoluto per la franchigia dell'Oklahoma e il primo dal 1979.

Quando potrebbero finire le finali NBA?

Gli Oklahoma City Thunder conducono la serie 3-2. Non è ancora finita, e la prossima partita si giocherà al Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis, venerdì 20 giugno alle 2:30 CEST, 1:30 BST (la notte tra giovedì e venerdì).

Se i Pacers vincessero, tutto si risolverebbe nella partita finale di lunedì 23 giugno alle 2:00 CEST, 1:00 BST.