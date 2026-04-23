Thunder, Lakers e Cavaliers prendono il primo vantaggio dopo due turni play-off in NBA

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Le prime due giornate dei play-off NBA sono state contese, e Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers e (forse sorprendentemente) i Cleveland Cavaliers sono le squadre in vantaggio, avendo vinto le prime due partite. Nella serie al meglio delle sette, altre due vittorie saranno sufficienti per qualificarsi alle semifinali di Conference.

I campioni in carica Thunder sono stati l'ultima squadra a giocare mercoledì, battendo i Phoenix Suns 120-107, con il "giocatore decisivo" Shai Gilgeous-Alexander che ha segnato 37 punti. Tuttavia, la loro stella Jalen Williams, che ha avuto problemi di infortuni per tutta la stagione e ha giocato solo 33 partite di stagione regolare, ha subito un infortunio al bicipite femorale e probabilmente salterà il resto dei play-off e delle finali.

I Lakers conducono 2-0 contro gli Houston Rockets, i Cavaliers 2-0 contro i Toronto Raptors e i Thunder due 2-0 contro i Phoenix Suns. Nel frattempo, gli Atlanta Hawks pareggiavano 1-1 con i New York Knicks, così come i Minnesota Timberwolves contro i Denver Nuggets, i Philadelphia 76ers contro i Boston Celtis, i Detroit Pistons contro gli Orlando Magic e i Portland Trail Blazers contro i San Antonio Spurs.

Gara 3 continua immediatamente, con partite tra Hawks contro Knicks, Raptors contro Cavaliers e Timberwolves contro Nuggets giovedì sera.