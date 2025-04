Thunderbolts* ha confermato una durata di 127 minuti

HQ

È stata rivelata la durata del prossimo film della Marvel Thunderbolts*, con una durata di 127 minuti. In altre parole, poco meno di due ore, proprio in linea con la durata media dei film del MCU. Questo continua la tendenza (per fortuna) emergente dei film di supereroi leggermente più brevi, che è un cambiamento gradito per un genere che ha sofferto a lungo di tempi di esecuzione gonfiati.

Thunderbolts* Uscirà nelle sale il 2 maggio e riunirà un gruppo di antieroi più o meno familiari - Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker - che sono costretti a collaborare dopo essere stati catturati in una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine. Insieme, devono affrontare il loro oscuro passato e cercare di trovare un percorso verso la redenzione.

Il film segna anche la fine della Fase Cinque della Marvel e, a giudicare dai filmati mostrati finora, Thunderbolts potrebbe essere solo la boccata d'aria fresca di cui il genere ha bisogno.

Non vedi l'ora di Thunderbolts* ?