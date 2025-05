Thunderbolts* mantiene il primo posto al botteghino nonostante un calo del 55%

HQ

Un altro fine settimana è passato, e quindi ancora una volta abbiamo un altro sacco di cifre al botteghino da esaminare. Come previsto, Marvel's Thunderbolts* è rimasto al primo posto, senza nulla che minacci realmente la sua posizione. Negli Stati Uniti, ha guadagnato 33 milioni di dollari lo scorso fine settimana, con un calo del 55,5% rispetto al weekend di apertura.

In totale, Thunderbolts* ha guadagnato $ 272 milioni al botteghino globale (tramite Box Office Mojo). Un sacco di soldi, ma probabilmente non abbastanza per coprire il suo enorme budget di 180 milioni di dollari, il marketing e altro ancora. Altrove al botteghino, Sinners di Ryan Coogler continua a impressionare il pubblico statunitense e ha guadagnato più di 200 milioni di dollari solo in quel mercato, rendendolo il sesto film horror a farlo.

A livello internazionale, Sinners non sta andando altrettanto bene, guadagnando $ 69 milioni per un totale di $ 283 milioni, ma sta ancora mostrando la forza di un film originale. A Minecraft Movie continua anche a dimostrarsi un successo al botteghino, avendo superato i 900 milioni di dollari al botteghino globale lo scorso fine settimana.

