ThunderX3 Solo 360

Sebbene il mercato delle sedie da gaming sia cambiato, uno dei principali problemi da molto tempo è che le sedie sembrano meno essenziali ergonomici per ufficio e più qualcosa che appartiene a una caverna adolescenziale maleodorante che non vede né luce del sole né aria fresca da anni. E almeno questa non costa quanto una scheda madre di fascia alta...

Dietro ThunderX3 c'è Aerocool. Sì, quella Aerocool, quella che produce dissipatori liquidi per case PC ed è un marchio affermato da molti anni. Detto ciò, il Solo 360 è disponibile in quattro varianti, tra cui Modern e Loft Air, e in cui abbiamo ricevuto Racer e Mesh. Le opzioni di colore dipendono dalla tua scelta di stile, e il nome 360 deriva dal bracciolo che può ruotare di 360 gradi. Anche se può sembrare sciocco, in realtà è piuttosto allettante per il lavoro d'ufficio ruotarli di 90 gradi, anche se invece di girarli di 180 gradi preferisco abbassare del tutto il bracciolo. Le ruote sono dure e leggermente rumorose e, come sempre, potrebbero avere qualche forma di protezione per il pavimento, ma questo non costa nulla e ti risparmierà anche pavimenti in legno danneggiati e un tappeto rovinato.

Un'altra cosa è la grande tasca sul retro. Sembra che debba essere usato per un portatile, ma io l'ho usato per caricabatterie e simili. Tuttavia apprezzo davvero che qualcuno abbia pensato di aggiungere un po' più di funzionalità a una sedia e che abbia scelto lo spazio di stoccaggio perché pochissime persone al mondo rifiutano di avere spazio di riporzione.

Il grande punto di forza è l'inclinazione sincrona, che è un modo elegante per descrivere che tutta la sedia si allunga insieme a te quando si inclina all'indietro. Ancora una volta, sembra non importare, ma lo rende più piacevole da usare ed è qualcosa che manca alla maggior parte delle altre sedie, il che è un peccato perché è una funzione davvero piacevole.

L'assemblaggio è accettabile e non troppo complicato, ma richiede un po' di spazio. Il pacchetto è poco più di 20 kg, quindi leggero per gli standard delle sedie da gaming, ma costruito con lo stesso telaio in acciaio della maggior parte degli altri. Va bene con un poggiatesta regolabile, anche se onestamente non ne avevo bisogno. Il design lombare ergonomico è di serie nella maggior parte delle sedie costose, ma è bello vederlo in un prodotto più accessibile, anche se non è regolabile. Devo anche riconoscere il buon imballaggio e le viti standard M8 chiaramente segnalate che permettono sostituzioni facili. Consiglio comunque di prendere un cacciavite di qualità perché accelera il processo. Si può assemblare in 20 minuti, forse 15 se sei un professionista sfegatabile di IKEA, ma si assembla come quasi tutte le altre sedie da gaming.

Anche la schiuma sul retro merita qualche critica positiva. Non si comprime facilmente e in modo permanente come la maggior parte delle sedie economiche e con questo intendo che la sedia costa circa 200 euro a livello locale per me. Questo vale solo per lo schienale, però, perché il sedile vero e proprio, forse a causa della mia massa corporea, potrebbe essere ottimizzato dato che si comprime un po' più velocemente e più di quanto vorrei. Comunque non è che riesca a sentire la struttura come ho provato con altre sedie economiche. So di non essere affatto leggero, ma sono ancora molto lontano dal carico massimo di 125 kg, il che significa anche che non sarà adatta a tutti. Almeno il sollevamento a gas idraulico è omologato per 150 kg.

È di gran lunga una delle migliori sedie economiche sul mercato. La funzione reclinata e il supporto alla schiena sono esperienze particolarmente positive, ma ci sono ancora alcuni piccoli problemi che vorrei risolvere. Tuttavia, dato il prezzo, questo è tutt'altro che realistico e questo è il massimo che si possa ottenere a questo prezzo.

