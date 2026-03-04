Ti restano solo quattro settimane per acquistare il Resident Evil Generation Pack dal Nintendo eShop

HQ

Oltre a godersi di un porting molto, molto decente di Resident Evil Requiem sulle loro console, Capcom ha offerto agli utenti Nintendo Switch 2, come una delle sue nuove piattaforme di enfasi, un pacchetto invitante che include la trilogia survival horror moderna a prezzo ridato. Cioè, il nono capitolo, Requiem, insieme ai precedenti Resident Evil 7: Biohazard e Resident Evil 8: Village, oltre a tutto il contenuto aggiuntivo degli ultimi due, essendo Gold Edition. Il prezzo? £84,99/€99,99 per tutto.

Il piccolo svantaggio, o meglio la fretta, deriva dal fatto che il gruppo ha una tiratura limitata. Fisicamente, non esiste una quantità precisa o una data di cessazione della produzione, ma i collezionisti stanno già trovando molto difficile trovarla. Tuttavia, la versione digitale ha una data di scadenza, come è avvenuto per altre rari raccolte, come la Super Mario 3D All-Stars di Nintendo. E la scadenza è la stessa questa volta, la 'vigilia di Capodanno' dell'anno fiscale: 31 marzo 2026.

Questo è chiaro nella pagina prodotto del Nintendo eShop americano, che avverte di quanto segue:

"Le vendite di questo bundle termineranno il 31 2026, 23:59 EDT"

Il Nintendo eShop europeo non mostra ancora lo stesso avvertimento, ma questo significa che, sia in formato fisico che digitale, chi vuole mettere le mani su RE 7, 8 e 9 con extra a prezzo ridotto farà meglio di sbrigarsi, proprio come Grace che scappa da "la ragazza" attraverso i corridoi della clinica di Rhodes Hill.

Quello che il Generation Pack non include, dato che non è stato nemmeno ufficialmente annunciato, è l'inevitabile DLC Resident Evil Requiem , per il quale ci sono già indizi e teorie.

Sceglierai la trilogia su Switch 2, solo per Requiem, o preferisci altre piattaforme per la tua dose di zombie? Cosa ne pensi dell'offerta limitata di Capcom?