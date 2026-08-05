Ti ricordi l'avvio di Xbox? Ora finalmente sappiamo come funzionava davvero

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Ti ricordi quando hai avviato la tua Xbox originale nei primi anni 2000 e sei stato accolto da un bagliore verde futuristico mentre si formava una sfera simile a una lampada di lava al suono di elettricità crepitante? Piuttosto impressionante, e spesso considerata una delle migliori sequenze di avvio nel mondo console.

Ma... A quanto pare, non sapevamo tutto. Un utente di nome Boundary Break ha scoperto qualcosa di straordinario. La sequenza non è effettivamente pre-renderizzata, ma viene generata dalla tua Xbox in tempo reale, completa di effetti di illuminazione e tutto il resto.

Come puoi immaginare, molte persone sono rimaste sinceramente sorprese da questo e, al momento della stesura di questo posto, il video è stato visto da 1,2 milioni di persone. Molti commentano che "hanno appena visto la quarta dimensione", mentre un altro dice che "sembra che ti dicano che la fata dei denti non esiste", e un terzo lo definisce "uno dei segreti fuori dagli schemi più fighi che abbia mai visto."

Puoi vedere il video di Boundary Break nel post X qui sotto.