"Ti ucciderò": Il nuovo attore di Piton riceve minacce di morte

HQ

Le aspettative sono altissime per il nuovo adattamento televisivo di Harry Potter. Ma per alcuni membri del cast, l'attenzione ha preso una piega oscura e spiacevole. Ora Paapa Essiedu, che dovrebbe interpretare il ruolo di Severus Piton, parla apertamente di un brutto lato negativo del casting. In un'intervista al Times, l'attore rivela di aver ricevuto diverse minacce di morte che gli chiedevano di abbandonare il ruolo.

"Verrò a casa tua e ti ucciderò"

Essiedu fa del suo meglio per restare calmo, ma ammette che l'odio lo colpisce, anche se vorrebbe che non fosse così. Osserva che nessuno dovrebbe subire questo solo per aver fatto il proprio lavoro.

"Nessuno dovrebbe affrontare questo per aver fatto il proprio lavoro. Molte persone mettono a rischio la propria vita nel loro lavoro. Interpreto un mago in Harry Potter. E mentirei se dicessi che non mi colpisce emotivamente"

Nonostante ciò, Essiedu rimane impegnato nel ruolo e non ha alcuna intenzione di cedere al razzismo e all'odio. Vuole fare suo Piton e dimostrare a tutti che si sbagliano, sottolineando anche che, dopotutto, questo è ciò che Harry Potter rappresenta fondamentalmente: accettazione e amore che trionfano sull'odio.

Non vedi l'ora di leggere la serie di Harry Potter?