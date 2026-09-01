Tides of Annihilation Anteprima: Eclipse Glow Games cerca di offrire un'avventura d'azione ambiziosa con tocco Soulslike

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Quando partecipi alla Gamescom, ti rendi subito conto che ci sono due facce della medaglia di questa convention. Ci sono le sale più formali e strutturate a porte chiuse, dedicate a espositori, media e rappresentanti commerciali. Poi c'è l'area pubblica principale dove centinaia di migliaia di fan si affollano nei corridoi enormi della Koelnmesse per visitare imponenti stand che riflettono i loro videogiochi preferiti e più attesi. In generale, come rappresentante dei media, non passo molto tempo nella parte pubblica della convention, motivo per cui può sembrare di lasciare una conferenza aziendale per un parco a tema quando entri per la prima volta nel settore pubblico. Per lo scopo della Gamescom 2026, queste sale principali avevano una collezione di immense esposizioni degne di attenzione, ma poche sembravano suscitare lo stesso livello di interesse di quella di Eclipse Glow Games Tides of Annihilation.

Lo sviluppatore cinese ha controllato una fetta significativa della Sala 6, offrendo un'area centrale dove decine e decine di stazioni PC erano disponibili per permettere ai fan di immergersi in un estratto del prossimo gioco d'azione, con il pubblico che si è spostato in massa verso questa attrazione. Si è persino parlato che i fan dovessero fare la fila per ore per godersi la loro fetta di torta.

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Il punto è che, al momento, c'è un'enorme attenzione rivolta a Tides of Annihilation. Questo avviene anche più o meno nello stesso periodo della conferma della nuova attrice protagonista, con Angela Sant'Albano, famosa per Resident Evil: Requiem, che ha preso il posto di Jennifer English di Clair Obscur: Expedition 33. Quello che sembra chiaro è che Tides of Annihilation è un altro grande esempio di come la scena cinese dello sviluppo videoludico non stia solo fiorendo, ma stia trovando sempre più attenzione tra il pubblico occidentale. Dopo aver lavorato direttamente al progetto per quasi un'ora, non posso fare a meno di rimanere colpito dal livello di ambizione espresso dal team di sviluppo.

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Per chi non lo sapesse, Tides of Annihilation è un gioco d'azione con elementi Soulslike che attinge alla mitologia. In sostanza, pensate a Black Myth: Wukong e ai suoi spettacolari spettacoli, azione tesa e avvincente, e combattimenti piuttosto impegnativi, ma sostituiscono prevalentemente il mito cinese per la leggenda arturiana, lasciando spazio ad altre mitologie, incluso il pantheon egiziano. Allo stesso modo, l'ambientazione preferita è una Londra post-apocalittica, che permette ad alcuni dei monumenti più famosi della città di brillare... o meglio, di marcire in uno spettacolo di disordine. Per la sessione demo che ho vissuto, l'avventura mi ha portato al Museo di Storia Naturale come parte della fase successiva del viaggio della protagonista Gwendoline.

L'idea di questo capitolo di gameplay era quella di localizzare il Libro dei Morti trovato nell'ala egizia del museo, tutto per aprire la via oltre e raggiungere l'area successiva. In modo molto Soulslike, il livello è strutturato in modo tale da permetterti di esplorare angoli e fessure, ma c'è anche una direzione chiara dove la verticalità si insinua nell'equazione. Potresti dover passare in zipline su una crepa profonda o arrampicarti su un muro di viti per continuare ad avanzare, e tutto questo significa che il giocatore ha un po' di libertà nell'esplorazione ma viene anche guidato in un percorso più chiaro per immergersi a capofitto negli incontri di combattimento e nelle sorprese pianificate.

Quando le battaglie prendono forma, vieni catapultato in una raffica intensa e frenetica di colori e animazioni, dove l'idea è combinare mosse di combattimento tipiche con abilità più appariscenti potenziate dai cavalieri arturiani. Puoi attaccare con colpi pesanti o rapidi, schivare ed schivare, parare e bloccare, e tutto aggiungendo a questo colpi più devastanti e potenti dei cavalieri del tuo gruppo. Alcuni sono progettati per attaccare da vicino con pugni potenti, mentre altri intervengono da lontano con colpi a distanza o usando armi a maggiore portata, e sta a te decidere come integrare ogni cavaliere nel tuo ritmo. Allo stesso modo, puoi 'equipaggiare' quattro cavalieri contemporaneamente, passando da coppie in tempo reale durante l'azione per modellare il combattimento a tuo piacimento.

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Ammetto che può essere una suite di combattimento piuttosto complessa da comprendere, soprattutto quando sei catapultato nel gameplay con poca preparazione o allenamento. La mia prospettiva iniziale era che questa configurazione di combattimento sia fondamentalmente costruita per essere comprensibile e gestire le basi, pur essendo una vera sfida da padroneggiare, e questa è una scelta di design che penso apprezzeranno i giocatori man mano che progrediranno la storia. C'è molto potenziale nel modo in cui questa suite di combattimento è costruita, soprattutto considerando che ha molti dei tratti distintivi e degli elementi di design tipici degli action-RPG e dei Soulslike, ma senza la stessa difficoltà spietata e impegnativa che a volte può sembrare che il gioco ti stia soffocando. Se dovessi fare un paragone, la suite combattimento di Tides of Annihilation sembra simile a quella di Onimusha: Way of the Sword, ma con molto più stile e un'enfasi su effetti e movimento agile.

Al di fuori del combattimento, vale anche la pena notare che Tides of Annihilation ha alcune delle altre caratteristiche riconoscibili del reparto Soulslike. Ci sono presenze luminose nel livello che indicano un oggetto ottenibile, forzieri da aprire per trovare ancora più tesori, checkpoint che assomigliano a falò e dove 'riposo' farà rinascere nemici piccoli, e una moltitudine di risorse e bonus acquistabili che richiedono una sorta di glossario per capirne il scopo. Alcuni di questi elementi sono scelte di design che non mi entusiasmano molto, ma direi anche che Tides of Annihilation sembra distanziarsi abbastanza dalla crescente ondata di progetti Soulslike riducendo la difficoltà estenuante (a meno che tu non voglia aumentare i cursori di difficoltà) e concentrandosi maggiormente sulla narrazione al suo nucleo e sui memorabili combattimenti con i boss e le scene d'azione.

A tal fine, mentre vagare per il Museo di Storia Naturale e risolvere qualche piccolo enigma ambientale è un'esperienza a sé stante, la demo Tides of Annihilation ha davvero trovato il suo ritmo entrando nel Libro dei Morti e trovandosi faccia a faccia con Anubis. Da qui, ho assistito a una battaglia a più fasi che si svolgeva sulle famose Scales, dove l'obiettivo era sia attaccare la divinità egiziana sia schivare i suoi attacchi più devastanti, parando persino nei momenti chiave per annullare i suoi colpi. Il risultato finale è stata una scena memorabile che sembrava essersi inserita perfettamente in una battaglia di Final Fantasy XVI con Eikon, dove la distruzione infuriava, i colori si sparavano sullo schermo e il risultato finale era la devastazione completa e totale delle stesse Squame.

A quel punto, il mio tempo con la demo stava per finire, ma negli ultimi istanti mi sono ritrovato intrappolato nel Libro dei Morti in un deserto egiziano più ampio che prometteva esplorazioni più grandiose. Gli squali di sabbia si muovevano tra le dune, rovine spuntavano dalla sabbia, e presto divenne chiaro che questa era in realtà una realtà alternativa mentre il Museo di Storia Naturale si profilava all'orizzonte. Ciò che seguirà e come tutto questo si legherebbe dovrà sfuggirmi nei mesi a venire fino al lancio, ma è chiaro che Eclipse Glow Games ha una grande ambizione con Tides of Annihilation e questa ora d'azione è solo uno scorcio della storia più ampia che lo sviluppatore intende intrecciare con questo progetto.

È qui che mi trovo infine con Tides of Annihilation; guardando indietro a una demo dove la scala era immensa e l'ambizione quasi incontrollata. Dovrebbe essere un gioco più accessibile e applicabile a chi trova i Soulslike un po' troppo impegnativi, ma non è affatto una passeggiata, con combattimenti intensi e complessi che affiancano nemici spietati e variegati. Ma è la base arturiana, la narrazione ricca di mitologie, l'idea unica, tutte queste aree fanno spiccare questo gioco e lasciare un'impressione duratura, tanto che sono impaziente di vedere di più da Eclipse Glow Games e da questa impressionante esperienza d'azione quando arriverà il momento.