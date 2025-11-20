Tides of Annihilation mostra un boss fight incredibilmente cinematografico in un nuovo gameplay

HQ

Tides of Annihilation, il prossimo gioco d'azione di Eclipse Glow Games, ha mostrato stasera alcune nuove scene di gameplay durante l'evento Xbox Partner Preview. Non abbiamo perso tempo a correre in giro a guardare le skybox come se fossimo in una vecchia demo dell'E3, e siamo passati subito a un boss fight con Tyronoe, il Trahettiere.

Il combattimento sembra dare filo da torcere ad alcuni giochi Souls anche per quanto riguarda colonne sonore orchestrali e grafica epica. Effetti che volano ovunque sullo schermo, laser che tagliano il terreno, una cinematica a metà combattimento che ci dà una spinta da un cavaliere enorme. È tutto lì.

Ovviamente, non potremo capire come si gioca finché non lo metteremo le mani in mano, ma al momento Tides of Annihilation sta facendo di tutto per impressionarci con le sue immagini appariscenti. Dai un'occhiata a queste persone qui sotto: