Tides of Annihilation per permettere il primo gioco pratico alla Gamescom

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I partecipanti alle Gamescom sono spesso abituati a ricevere demo esclusive prima della loro uscita più ampia, e Eclipse Glow Games darà a chi si presenterà alla Koelnmesse il mese prossimo la possibilità di provare direttamente il loro prossimo gioco d'azione Tides of Annihilation.

Seguendo Gwendolyn, sopravvissuta a un'invasione ultraterrena che lascia Londra in uno stato ancora più caotico di quello attuale, i giocatori affronteranno nemici giganteschi e potenti in un combattimento che sembra un mix di hack-and-slash con elementi Soulslike. Potrai giudicare tu stesso come Tides of Annihilation gioca, dato che il gioco sarà disponibile per l'accesso diretto dal 26 al 30 agosto presso la Sala 6 (quella massiccia) B-050.

Speriamo che questo significhi che Tides of Annihilation avrà una presenza un po' forte al Gamescom Opening Night Live, dove potremmo avere una data o una finestra di uscita per il gioco. Al momento, ci dice solo che sta per arrivare, ma potrebbe cambiare entro la fine del prossimo mese. Considerando che il resto del 2026 e persino l'inizio del 2027 sembrano pieni di giochi, non sorprende che Tides of Annihilation abbia aspettato per fissare la data di uscita.