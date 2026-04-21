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Sta diventando sempre più raro imbattersi in giochi che cerchino di sconvolgere un po' le cose. Fare le cose in modo un po' diverso. Spesso perché aprire nuove strade è rischioso dal punto di vista finanziario, e dato l'attuale clima dell'industria videoludica, molti semplicemente non osano correre rischi. Tides of Tomorrow non sta esattamente reinventando la ruota, ma prende il gioco d'avventura narrativa, lo mette alla testa e ne nasce un gioco che sfuma delicatamente i confini tra giocatore singolo e multiplayer - non molto diverso da quello che vedi fare a FromSoftware.

Tides of Tomorrow è un gioco per giocatore singolo abbastanza lineare in cui le scelte degli altri giocatori possono influenzare il tuo gameplay in misura maggiore o minore - ci torneremo tra poco. Il gioco è ambientato in un futuro prossimo, dove il livello del mare è saluto così drasticamente che praticamente non resta più nulla del mondo che conosciamo - tranne, forse, l'enorme quantità di plastica che galleggia negli oceani. Ora le persone vivono su piattaforme petrolifere abbandonate o su piccole isole costruite con rifiuti, plastica e metallo – e dei resti del mondo che noi stessi abbiamo distrutto.

I mari che circondano questi insediamenti sono pieni di rifiuti di plastica e, in effetti, la situazione è ormai arrivata al punto in cui la plastica ha seriamente penetrato nel corpo umano. Praticamente tutti soffrono in qualche misura di plastemia, una malattia terribile che fa morire lentamente e, letteralmente, porre fine alle proprie giornate come bambole di plastica senza vita.

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C'è però una cosa che può ritardare l'inevitabile per un po', ovvero la sostanza Ozen - che, ovviamente, è molto richiesta ovunque e, non sorprende, ci sono alcuni commercianti senza scrupoli che ne fanno fortuna. Assumi il ruolo di un Tidewalker, che nel mondo di Tide of Tomorrow è visto come una sorta di eroe, anche se non tutti sono ugualmente affezionati a questi Tidewalkers. Sono persone speciali che, in un modo strano, hanno una sorta di connessione tra loro e possono, tra le altre cose, vedere echi di altri Tidewalker essendo mentalmente collegati a loro. Ed è qui che la cosa inizia a diventare un po' interessante.

In termini di gameplay, Tides of Tomorrow è un gioco d'avventura narrativa relativamente lineare e anche piuttosto semplice. Viaggi tra questi insediamenti sul mare, seguendo percorsi relativamente lineari (c'è spazio per un po' di esplorazione, ma non molto), raccogliendo rottami - tipicamente rottami - che servono come valuta; e sei costantemente alla ricerca di Ozen, dato che anche i Tidewalker non sono immuni alla plastemia.

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Quando inizi il gioco, scegli quale altro Tidewalker - cioè quale altro giocatore - vuoi seguire; Potrebbe essere un giocatore casuale suggerito dal gioco, oppure uno dei tuoi amici (ti viene dato un numero di seed unico che puoi condividere con i tuoi amici). Se volete seguirmi attraverso Tides of Tomorrow e quindi anche affrontare le conseguenze delle mie scelte discutibili, potete inserire il mio numero seed, che è 2898-3322. Tra un livello e l'altro, puoi scegliere di seguire un diverso Tidewalker se senti che quello che hai scelto di seguire non sta giocando come vorresti.

E come funziona tutto questo? Beh, funziona così: in punti selezionati del gioco, le scelte fatte dal giocatore che hai scelto di seguire influenzeranno il tuo modo di giocare. Lascia che ti dia un paio di esempi all'inizio del gioco. Incontrai una guardia che bloccava un ingresso che dovevo attraversare - il giocatore che avevo scelto di seguire aveva corrotto la guardia, quindi ora era più amichevole con i Tidewalkers e quindi anche con me. Tuttavia, la mia conversazione con lui è andata fuori controllo, così ho finito per combatterlo e forzare l'ingresso, il che significa che sarà molto scettico riguardo al prossimo Tidewalker che incontrerà - cioè, ovviamente, il giocatore che mi segue.

Un altro esempio è che il giocatore che seguivo era stato visto in precedenza mentre cercava di liberare un grosso pesce prigioniero (ha senso quando si gioca...), quindi ho incontrato più guardie in pattuglia quando è stato il mio turno di svolgere la stessa missione di salvataggio. E l'ultimo esempio che farò è che, in una fase avanzata del gioco, ho dovuto convincere un grande gruppo di persone ad aiutarmi con una missione importante. Questo è stato reso più difficile dal fatto che il giocatore che seguivo si era già reso piuttosto impopolare tra il pubblico, quindi erano scettici fin dall'inizio e per me è stato difficile convincerli ad aiutarmi. Non ci sono riuscito, quindi anche il prossimo giocatore dopo di me troverà difficile questa situazione.

Per riassumere brevemente, si potrebbe dire che altri giocatori lasciano il loro segno sul tuo gioco in certi momenti e quindi lo influenzano in misura maggiore o minore. È un trucco? Sì, lo è. È un buon espediente? Sì, lo è. Non ho trovato che le scelte o le azioni del mio predecessore abbiano cambiato in modo decisivo il mio modo di giocare, perché se arrivi a un'isola dove l'ingresso principale è bloccato perché il mio predecessore si era reso impopolare sull'isola, è semplicemente una questione di girare dall'altra parte dell'isola e sbarcare lì.

Quindi non è sempre un impatto decisivo, ma in alcune occasioni ho trovato che rendeva le cose un po' più interessanti. A un certo punto, mi sono trovato di fronte a una scelta tra tre altari, ognuno rappresentante una particolare filosofia di vita, e una volta fatta la mia scelta, mi è stato chiesto quale altare pensassi avesse scelto il mio predecessore - dato che ora conoscevo le scelte precedenti di quella persona durante il gioco. Se potessi rispondere, era disponibile una ricompensa sotto forma del vitale Ozen.

Tides of Tomorrow è quindi un'avventura narrativa con una interessante svolta di originalità che sembra davvero genuina e non solo qualcosa che un reparto marketing ha inventato nel tentativo di vendere il gioco. Potrebbe non avere un effetto decisivo su come giochi, ma aggiunge una svolta leggermente interessante all'intero gioco - e spesso presenta al giocatore scelte difficili; lascerai un po' di Ozen per il prossimo giocatore, o penserai a te stesso e lo prenderai tutto? Lascerai un po' di soldi in uno dei forzieri disponibili, che solo i Tidewalker possono aprire, per aiutare un po' il tuo successore? O non ti interessa? Sarà entusiasmante vedere col tempo come funziona questo sistema, perché se tutti sono un po' bastardi e pensano solo a se stessi, forse tutto potrebbe crollare?

Tides of Tomorrow è ambientato in un mondo bello ma devastato. L'acqua è blu, il cielo è lo stesso e gli insediamenti sono spesso colorati e ingegnosamente progettati. In mezzo a tutto ciò, il mare è disseminato di enormi isole di rifiuti di plastica, e i corpi delle persone impigliate nella plastica giacciono ovunque. È bellissimo, in un modo molto cupo e inquietante - i designer di DigixArt hanno davvero centrato uno stile straordinario - sia visivamente che con una colonna sonora fantastica.

La squadra dietro Tides of Tomorrow si è fatta un nome con i brillanti Road 96 e Road 96: Mile 0 - entrambi grandi storie. Tides of Tomorrow non fa eccezione, e il gioco non ha avuto problemi a tenermi incollato durante le 11-13 ore che ci sono volute per completarlo. DigixArt è brava a raccontare storie avvincenti, e lo fa di nuovo con questo gioco; Questa volta, danno un po' di spedimento con questa meccanica di 'multiplayer asincrono', che è sicuramente un bel trucco – e che rende il gioco uno dei giochi di avventura narrativa più freschi che abbiamo visto da molto tempo.