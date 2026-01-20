Tides of Tomorrow è stato posticipato ad aprile

HQ

Se stavi aspettando con ansia l'arrivo del Tides of Tomorrow dello sviluppatore Digixart, abbiamo una brutta notizia. La partita è stata posticipata e non arriverà più a febbraio 2026. La buona notizia è che il ritardo non è particolarmente lungo, dato che il gioco ora è previsto per il lancio un paio di mesi dopo, ad aprile.

La nuova data è ufficialmente il 22 aprile, con il lancio ancora previsto per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Per quanto riguarda il motivo del ritardo del gioco, è stata condivisa una dichiarazione che potete vedere qui sotto, ma il punto generale è che, dopo un recente test della beta chiusa, i feedback raccolti hanno chiarito che è necessario tempo extra per portare il gioco nelle condizioni e dichiarazioni che soddisferebbero gli sviluppatori.

"Dopo un ampio feedback raccolto dalla demo giocabile Tides of Tomorrow e da una beta chiusa in corso, il team di sviluppo ha stabilito che è necessario più tempo per rispondere ai suggerimenti dei giocatori e implementare miglioramenti. Questo periodo di sviluppo extra aiuterà a garantire la migliore esperienza possibile per la prossima avventura guidata dalla narrazione."

Proveniente dal team dietro Road 96, Tides of Tomorrow è un'esperienza narrativa ricca di scelte che parla del tentativo di sopravvivere su un mondo oceanico. Anche se il lancio è ora a circa tre mesi di distanza, puoi assaggiarti un primo assaggio dando un'occhiata alla demo attualmente disponibile.

Sei entusiasta per Tides of Tomorrow ?