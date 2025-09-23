Tifosi e compagni di squadra chiedono a gran voce il più grande affronto del Pallone d'Oro

HQ

È sempre lo stesso con i premi: non tutti sono contenti dei risultati e avrebbero voluto che i loro beniamini fossero sbiaditi meglio. Questo accade ogni volta, ma forse più che altrove con il Pallone d'Oro, un premio che premia l'eccellenza individuale in uno sport collettivo. Molti tifosi del Barcellona si aspettavano di vedere Lamine Yamal vincere il grande premio, ma anche tra loro sarebbero d'accordo sul fatto che il più grande affronto della serata non è stato l'adolescente. Era Pedri.

Pedro González è, per molti, il cuore dell'FC Barcelona, il miglior giocatore nel suo ruolo, l'indispensabile creatore di giochi che in seguito permetterà a Lamine o Raphinha di fare la loro magia. Dopo che Rodri Hernández del Manchester City ha rivendicato la figura del centrocampista l'anno scorso, alcuni si aspettavano che lo stesso sarebbe accaduto con Pedri quest'anno. Almeno, una posizione tra le prime 5. Ma è arrivato 11°.

I fan hanno reagito alla notizia, incredulità e indignazione. Ferran Torres, suo compagno di squadra al Barcellona, ha pubblicato una storia che mostra l'undicesimo posto di Pedri con emoji "testa che soffia" e "facepalm ".

Aitana Bonmatí, che ha vinto il suo terzo Pallone d'Oro consecutivo, ha usato il suo discorso per chiedere un riconoscimento maggiore ai centrocampisti. "Mi piace mettere in risalto i centrocampisti, come Pedri. Dobbiamo parlare ancora di Pedri".