Tiger Woods arrestato per un incidente d'auto in Florida, accusato di guida in stato di ebbrezza

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Tiger Woods è stato arrestato venerdì, accusato di guida in stato di ebbrezza, quando ha avuto un incidente vicino alla Florida. È stato inoltre accusato di danni alla proprietà e di rifiuto di sottoporsi a un test legale ed è stato incarcerato per otto ore, il minimo richiesto dalla legge della Florida, prima di essere rilasciato su cauzione.

Secondo lo sceriffo, il Land Rover di Woods ha urtato un camion del legno mentre cercava di sorpassarlo, causando un incidente. Nessuno dei due conducenti rimase ferito nell'incidente, ma Woods strisciò fuori dalla portiera del passeggero. Quando arrivò la polizia, Woods rifiutò di superare un test delle urine. Accettò un test dell'etilometro.

Lo sceriffo locale ha detto che non sospettavano che avesse assunto alcolici, ma sospettavano fosse stato alterato da altre sostanze, ma ora non lo sapranno mai. "C'è una legge con cui sarà accusato per aver rifiutato di fare quel test, ma non avremo mai risultati definitivi su cosa fosse sotto effetto al momento dell'incidente", ha detto lo sceriffo (tramite BBC).

La leggenda del golf Tiger Woods, ex numero 1 al mondo, ha fatto la sua prima apparizione professionistica dopo più di un anno questa settimana, rappresentando il Juptier Links Golf Club nelle finali della TGL (The Golf League) martedì scorso (e ha perso). Questa settimana si è riavviata la voce che Woods potrebbe tornare per il Masters di Augusta il 9 aprile.