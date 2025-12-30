Tiger Woods compie 50 anni oggi lontano dai campi da golf

HQ

Tiger Woods compie 50 anni oggi, 30 dicembre, e ha trascorso l'intero 2025 fuori dal circuito professionistico, dopo essersi rotto il tendine d'Achille a marzo e aver subito il suo settimo intervento alla schiena a settembre. La sua ultima apparizione ufficiale in un torneo è stata a luglio 2024, al British Open, anche se non è stato inserito nella formazione finale del torneo.

Tuttavia, non ha mai detto di ritirarsi e si prevede che parteciperà al PGA Tour Champions il prossimo anno, un circuito riservato ai golfisti veterani. La sua presenza nel mondo del golf si è fatta sentire anche al di fuori dei campi: è stato nominato presidente del Future Competition Committee del PGA Tour e ha il compito di reinventare la PGA per attirare l'interesse dei tifosi che sono passati a LIV Golf, l'altro circuito privato finanziato dal Saudi Arabia Public Investment Fund.

Nella sua spettacolare carriera, Woods ha vinto 15 major, la Ryder Cup 1999, 82 titoli PGA, 683 settimane da numero uno al mondo e una serie di 142 tornei che hanno raggiunto il scelto, la maggior parte tra il 1997 e il 2008. Tuttavia, la sua carriera rischiò di inciampare quando fu coinvolto in un incidente d'auto nel 2009, un episodio che rivelò infedeltà e portò al suo divorzio. Dopo di allora ha vinto solo un Major, il Masters Tournament del 2019.