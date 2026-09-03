Tiger Woods perde la patente per cinque anni dopo aver dichiarato di guida pericolosa

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La leggenda del golf Tiger Woods ha avuto la patente sospesa per cinque anni ed è stato multato di 1.500 dollari, ma evita il carcere dopo l'incidente d'auto causato il 27 marzo 2026, quando ha tentato di sorpassare un camion e ha finito per schiantare entrambi i veicoli, senza che nessuno dei due piloti si ferisse.

Le autorità locali hanno detto che mostrava "segni di alterazione". Ha superato con successo il test dell'alcol ma si è rifiutato di sottoporsi a un test delle urine per la presenza di droghe. La polizia ha poi trovato due pillole di idrocodone, un oppioide comunemente prescritto per trattare il dolore.

Il 2 settembre, in un tribunale della contea di Martin, Florida, Woods ha dichiarato non contestazione l'accusa di guida pericolosa dopo che l'accusa di guida in stato di ebbrezza è stata modificata, il che significa che non ha accettato la colpevolezza ma ha accettato la punizione. Se dovesse guidare di nuovo per i prossimi cinque anni, andrà in prigione.

Dopo l'incidente, Woods ha scritto sui social media che avrebbe cercato aiuto. Nel 2017, Woods è stato anche arrestato per guida in stato di ebbrezza. È stato coinvolto in un incidente stradale nel 2021, riportando molteplici lesioni alle gambe, e guidava a una velocità doppia rispetto a quella consentita, anche se non è stato accusato.