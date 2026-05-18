Tigre fuggita, ritenuta di proprietà della 'Regina delle Tigri' tedesca, colpita dalla polizia dopo aver aggredito un uomo di 72 anni

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In una sorprendente svolta delle cose, le forze dell'ordine tedesche sono state recentemente incaricate di fermare una tigre fuggita, evento che si è concluso con la morte della bestia dopo una fuga frenetica.

La situazione si è svolta fuori dalla città di Lipsia e vicino a una struttura privata gestita dalla 'Regina Tigre' tedesca, una donna nota come Carmen Zander. Il rapporto della BBC News afferma che la bestia è sfuggita alla chiusura domenica, sbranando un custode di 72 anni nella sua corsa alla libertà, tutto prima che la polizia arrivasse sulla scena e determinasse che lo scenario migliore fosse uccidere l'animale e assicurarsi che non ferisse nessun altro o rappresentasse un'ulteriore minaccia per il pubblico.

Si dice che la struttura dove la tigre era tenuta sia anche la casa di altri sette grandi felini, e che ora sia in corso un'indagine per capire come la tigre sia riuscita a fuggire dai suoi confini.

La situazione più ampia ha ora visto una crescente richiesta di trasferire gli altri animali presenti nella struttura, una richiesta aggravata dalle affermazioni locali secondo cui gli animali sono tenuti in condizioni "terribili e preoccupanti ". Il sito dedicato alla struttura afferma che gli animali sono trattati bene e sono sani, ma ci sono anche segnalazioni che negli ultimi nove anni altre tre tigri sono morte mentre abitavano questa struttura.