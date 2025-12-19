TikTok firma un accordo per vendere a aziende americane, tra cui Oracle e Silver Lake

HQ

Pur cercando di resistere all'applicazione di un divieto, il colosso dei social media TikTok sta ufficialmente vendendo, anche se consegnerà solo le operazioni statunitensi della sua piattaforma video a un consorzio di acquirenti, inclusi alcuni nomi familiari.

Silver Lake e Oracle sono nominate, e The Hollywood Reporter riporta anche che MGX, alias la società di investimenti statale di Abu Dhabi, si unirà al consorzio. Questi principali investitori gestori possedranno collettivamente il 45% della società. Un altro 5% della società sarà di proprietà di altri nuovi investitori. Il 30,1% è posseduto da affiliati di investitori esistenti di ByteDance, mentre il 19,9% è detenuto direttamente da ByteDance.

"Voglio cogliere questa occasione per ringraziarvi per la vostra continua dedizione e il vostro instancabile lavoro. I vostri sforzi ci mantengono operativi ai massimi livelli e garantiranno che TikTok continui a crescere e prosperare negli Stati Uniti e nel resto del mondo," ha scritto il CEO di TikTok Shou Chew in un promemoria al personale. "Con questi accordi in vigore, il nostro obiettivo deve rimanere dove è sempre stato—fermamente focalizzato sul garantire risultati per i nostri utenti, creatori, aziende e la comunità globale di TikTok."

TikTok ha quindi superato il suo divieto, ma non senza costi gravi. Ancora una volta, vediamo Oracle e Silver Lake in relazione a grandi acquisizioni di intrattenimento. Il fondatore di Oracle, Larry Ellison, ha aiutato suo figlio a prendere il controllo di Paramount, e Silver Lake è uno dei tre grandi nomi che hanno preso il controllo di EA per 55 miliardi di dollari.

Annuncio pubblicitario: