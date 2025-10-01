Tim Allen rivela Toy Story 5 dettagli della storia

Quest'anno ricorre il 30° anniversario di Toy Story. Il franchise che segue le vite segrete dei giocattoli che si risvegliano non appena i loro proprietari non ci giocano più ci ha fatto ridere, piangere e affezionarci profondamente a Woody e alla banda nonostante la nostra età crescente.

Anche se il franchise è così longevo, la Disney sta sempre preparando nuove storie e sappiamo che presto vedremo il nostro quinto Toy Story. Una delle star del film, Tim Allen, si è recentemente seduto con Kelly e Mark per discutere del film.

"È una storia così grande", Ha detto Allen. "Posso raccontarne solo un po'. È la storia di Jessie. Tom [Hanks] e io dobbiamo riunirci. Questa è la cosa più divertente perché c'è un sacco di Buzzes coinvolti. C'è un sacco di me".

Abbiamo avuto il retroscena di Jessie in Toy Story 2, ma ora sembra che avremo una nuova direzione per lei, con un intero gruppo di bambole di Buzz Lightyear in qualche modo coinvolte. Dovremo aspettare maggiori dettagli quando la Disney sarà pronta a rivelarli su Toy Story 5.