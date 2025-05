Tim Allen: Toy Story 5 ha una storia "molto, molto intelligente"

I fan sono divisi sul fatto che Toy Story 4 abbia davvero aggiunto qualcosa alla storia dei giocattoli della Pixar. Sebbene abbia ricevuto recensioni abbastanza buone in tutto, il consenso sembra essere che sia il film più debole della serie.

Come probabilmente saprai, Toy Story 5 è in arrivo, e molte persone sono state preoccupate per questo, soprattutto considerando come il finale sembrava molto definitivo l'ultima volta. Ad esempio, come sarà in grado la Pixar di giustificare il fatto che Buzz e Woody si riuniscano di nuovo e partano per un'avventura? Non abbiamo una risposta a questa domanda, ma una persona che è assolutamente convinta che sarà fantastico è Tim Allen (il doppiatore di Buzz Lightyear). Durante il fine settimana, è apparso alla presentazione Upfront della Disney e ha detto (via ComicBook.com) che c'è una sceneggiatura davvero bella:

"Ho appena finito un'altra sessione di cinque ore prima di volare per questo. Quindi, è una storia su Jessie. È molto, molto intelligente. Ero reticente, e alcuni detrattori mi hanno chiesto se ne avessimo bisogno di un altro dopo l'intera faccenda di Toy Story 4 'verso l'infinito e oltre' con Buzz e Woody che si dicono addio l'un l'altro che ci ha distrutto, ma siamo tornati per una buona ragione ora, ed è molto, molto intelligente".

Jessie (interpretata da Joan Cusack) sembra essere al centro dell'attenzione questa volta piuttosto che Buzz e Woody, e vedremo quali eventi emozionanti ha davanti a sé il 19 giugno del prossimo anno, quando il film sarà presentato in anteprima.