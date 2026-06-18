Tim Cook di Apple avverte di un forte aumento dei prezzi

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I prezzi della memoria nel settore tecnologico stanno salendo sempre di più, e Tim Cook di Apple ha avvertito che il trimestre di fine giugno vedrà un aumento "sostanziale" dei costi della memoria, come riportato da WCCFTech.

Tim Cook ha dichiarato al Wall Street Journal che gli aumenti dei prezzi sono "inevitabili".

"Stiamo facendo del nostro meglio per mitigare i grandi aumenti che ci vengono assegnati, e abbiamo cercato di proteggere i nostri clienti da questi aumenti, ma la situazione è diventata insostenibile."

"Posso dirvi che oltre il trimestre di giugno, crediamo che i costi della memoria influenzeranno sempre di più la nostra attività, e continueremo a valutare questo. E come abbiamo già detto, valuteremo una serie di opzioni."

Quindi... Prepariamoci, e prepariamoci i nostri portafogli.