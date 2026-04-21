Tim Cook si dimette da CEOApple dopo 15 anni alla guida

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Sebbene Steve Jobs sia spesso considerato la persona più famosa associata ad Apple, Tim Cook sarebbe il secondo secondo agli occhi di molti, dopo aver ricoperto il ruolo di CEO dell'azienda negli ultimi 15 anni, succedendo a Jobs e aiutando il gigante tecnologico a crescere fino a diventare una delle più grandi aziende al mondo.

Dopo un periodo di grande successo come capo di Apple, Cook presto lascerà la posizione di CEO, passando invece a diventare presidente esecutivo di Apple, lasciando spazio a un nuovo CEO per assumere il suo posto.

Per quanto riguarda chi assumerà la responsabilità, John Ternus è stato nominato nuovo CEO di Apple, dopo aver ricoperto in precedenza il ruolo di senior vice president of hardware engineering per l'azienda.

La transizione avverrà solo il 1° settembre, il che significa che Cook continuerà a guidare per il resto della primavera e dell'estate, prima che Ternus prenda il suo posto per l'autunno e oltre.

In un comunicato stampa, Apple descrive questo cambio di guardia come il risultato di un "processo di pianificazione della successione ponderato e a lungo termine" e, parlando della fine di questa fase della sua carriera in Apple, Cook ha condiviso la seguente dichiarazione.

"È stato il più grande privilegio della mia vita essere il CEO di Apple e essere stato affidato alla guida di un'azienda così straordinaria. Amo Apple con tutto me e sono così grata di aver avuto l'opportunità di lavorare con un team di persone così ingegnose, innovative, creative e profondamente premurose che sono state incrollabili nella loro dedizione ad arricchire la vita dei nostri clienti e a creare i migliori prodotti e servizi al mondo."

Cook commentò persino brevemente l'ascesa di Ternus, aggiungendo: "John Ternus ha la mente di un ingegnere, l'anima di un innovatore e il cuore per guidare con integrità e onore. È un visionario i cui contributi ad Apple in oltre 25 anni sono già troppo numerosi per essere contati, ed è senza dubbio la persona giusta per guidare Apple verso il futuro. Non potrei essere più sicuro delle sue capacità e del suo carattere, e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui in questa transizione e nel mio nuovo ruolo di presidente esecutivo."

Ternus diventerà l'ottavo CEO di Apple dalla sua fondazione negli anni '70.