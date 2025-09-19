Tim Robinson scopre una cospirazione a tappeto in The Chair Company

Questo ottobre, l'attore Tim Robinson si troverà di fronte all'immenso compito di scoprire una cospirazione di cui nessun altro ha idea. Nella serie di prossimaThe Chair Company uscita, Robinson interpreta il ruolo di William Ronald Trosper, che dopo un imbarazzante incidente sul lavoro, si ritrova a indagare su una cospirazione di vasta portata.

Proveniente dalle stesse persone che hanno creatoI Think You Should Leave Robinson e Zach Kanin,The Chair Company è una serie prodotta esecutivamente dal veterano della commedia Adam McKay, e vede anche la partecipazione dei talenti di Lake Bell, Sophia Lillis, Will Price, Joseph Tudisco e Lou Diamond Philiips.

Per quanto riguarda la data della premiere dello show, debutterà il HBO Max (e probabilmente il Sky per le regioni senza quella piattaforma di streaming) il 13 ottobre, per noi in Europa, e continuerà su base settimanale fino al finale del 31 novembre.

Dai un'occhiata al trailer di The Chair Company qui sotto e alla sua sinossi.

"Dopo un imbarazzante incidente sul lavoro, un uomo (Robinson) si ritrova a indagare su una cospirazione di vasta portata".