Tim Roth ha firmato solo per il 2008 The Incredible Hulk per mettere in imbarazzo i suoi figli a scuola

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Tim Roth è diventato una parte piuttosto importante dell'Universo Cinematografico Marvel, dato che l'attore britannico è recentemente tornato nel ruolo di Abomination, inizialmente in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, ma più recentemente anche in She-Hulk: Attorney at Law. Questo ha sorpreso molti fan, considerando il divario di 14 anni tra il debutto di Roth come Abomination nel 2008 The Incredible Hulk e il suo ritorno, ma anche una grande sorpresa per Roth stesso, che non aveva mai visto un futuro per il personaggio e il ruolo.

Questo lo ha confermato in un'intervista con Total Film (grazie, GamesRadar+) riguardo a Peaky Blinders: The Immortal Man, poiché Roth ha rivelato di aver semplicemente affrontato The Incredible Hulk, e persino Il pianeta delle scimmie, nel tentativo di mettere in imbarazzo i suoi figli quando erano a scuola.

"[The Incredible Hulk ] L'ho fatto inizialmente per mettere in imbarazzo i miei figli a scuola. Ho fatto un paio di film simili. Ho fatto Il pianeta delle scimmie anche per questo motivo, solo per metterlo in imbarazzo a scuola."

Per quanto riguarda il motivo per cui ha deciso di tornare come Abomination, Roth ha detto che "mi piaceva Tatiana [Maslany]" e che era "come una reunion", dato che in passato aveva lavorato con il marito di Maslany, Brendan Hines.

Inutile dire che Roth non sembra particolarmente coinvolto nel mondo dell'Universo Cinematografico Marvel, quindi dovremmo mai aspettarci di rivederlo come Abominio? Roth ha fornito una risposta a questa domanda affermando: "Sì, vai pure. Sii divertente."

Ti piacerebbe vedere Roth tornare come Abominio?