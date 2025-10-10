Tim Schafer vuole assicurarsi che tu non ti perda questo raro obiettivo Xbox

HQ

Se ti piace collezionare Achievements, sai quanto sia frustrante quando ne manca uno che non puoi più ottenere perché i server sono inattivi o la comunità online non esiste più. Ultra-veterano e leggenda Tim Schafer sa come ci si sente, e quindi sta aiutando i fan dell'hard rock a sbloccare un Achievement chiamato Six Degrees of Schafer in Brütal Legend.

Questo è qualcosa che ha fatto negli ultimi anni per celebrare l'anniversario di Brütal Legend, che è stato rilasciato il 13 ottobre 2009. Per guadagnare questo Achievement, devi giocare con qualcuno che lo ha già, ed è qui che entra in gioco lo stesso Schafer, poiché si butta gentilmente nelle partite e assegna questo Achievement a persone che possono poi passarlo a sua volta.

Quindi, se vuoi avere la possibilità di giocare Brütal Legend con Schafer e sbloccare questo raro Achievement, questa è la tua occasione.