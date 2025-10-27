Timesplitters Rewind ha finalmente ottenuto una data di uscita

HQ

Quando il gigante dell'editore Embracer ha esaurito i soldi, l'imminente reboot di TimeSplitters è stato uno dei giochi più colpiti. Non solo è stato cancellato, ma purtroppo l'intero sviluppatore, Free Radical, ha dovuto chiudere i battenti per sempre.

Tuttavia, abbiamo ancora i ventilatori come una piccola luce nell'oscurità. E di solito sono in grado di offrire cose incredibili, a patto che gli sviluppatori e gli editori non mettano i bastoni tra le ruote. Uno di questi progetti è Timesplitters Rewind, che sarà completamente scaricabile gratuitamente e non presenterà alcuna microtransazione. Gli sviluppatori scrivono modestamente sul sito ufficiale che si tratta del "più grande videogioco di contenuti gratuiti di sempre" ed elencano le seguenti caratteristiche:



28 Mappe



Modalità storia online e offline



50 leghe arcade



32 Sfide



91 Personaggi



41 Armi



20 modalità di gioco arcade



Nuova modalità di gioco - Eliminazione a squadre



Modalità di gioco aggiornata - Ultima resistenza



Arcade online e offline con bot



10 giocatori online



Conoscevamo il progetto da un po' di tempo, ma ora sembra finalmente essere il momento di rilasciarlo, poiché lo studio ha iniziato un conto alla rovescia rivelando che la data della premiere è il 23 novembre. Sul sito web linkato sopra, troverai anche un breve video clip con il gameplay se vuoi dare un'occhiata a questa edizione completamente aggiornata.