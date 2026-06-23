Timothée Chalamet interpreta il suo primo ruolo animato in Not Alone di Illumination

Timmy Tim ha circa 30 anni, ma non ha ancora recitato in un film d'animazione. Questo cambia il prossimo aprile, quando si unirà a Selena Gomez in Not Alone di Illumination, un film su romanticismo, alieni e un lungo viaggio di ritorno a casa.

Not Alone vede Chalamet interpretare Joe, "un meccanico di razzi introverso che conduce una vita tranquilla da solo." Gomez interpreta Fran, una scienziata che sta lavorando su un razzo a combustibile vegetale. Questo attira l'attenzione di tre alieni: Dunk (interpretato da Rob Brydon), Shelly (doppiata da Diane Morgan) e Shirm (doppiata da Jamie Demetriou). Sono in fuga dall'agente Zandro, interpretato da Brett Goldstein, un uomo di legge per lo più inetto che vuole che questi alieni vengano arrestati. La sinossi recita come segue:

"Quando Joe e Fran vengono riuniti per prepararsi al lancio inaugurale di questo razzo rivoluzionario, ci sono scintille immediate, ma nessuno dei due è particolarmente abile nel romanticismo. La vita si complica quando tre alieni — piccoli, indisciplinati e adorabili — trovano rifugio nella casa di Joe. Dunk, Welly e Shirm sono in fuga interplanetaria da un ufficiale della legge zelante ma incapace di nome Zandro. Gli alieni determinano che il razzo di Fran potrebbe fornire loro un mezzo per tornare a casa in salvo."

Allison Janney e Lamorne Morris completano anch'esse il cast di supporto. Il film è diretto da Eric Guillon, Claire Dodgson e Jonathan Del Val, tutti veterani di Illumination che hanno lavorato ai più grandi franchise dello studio.

Not Alone debutta nell'aprile 2027.