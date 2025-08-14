Timothée Chalamet si sforza di diventare una leggenda del ping pong in Marty Supreme

Tra i ruoli di Willy Wonka e Paul Atreides, Timothée Chalamet ha trovato un po' di tempo per diventare un personaggio più radicato, il tutto come parte del prossimo film dello scrittore e regista Josh Safdie.

Conosciuto come Marty Supreme, questo film segue il giocatore di ping pong titolare che ha dedicato la sua vita a diventare un grande di questo sport. Vede come sale di livello e inizia a stare spalla a spalla con le stelle, il tutto mentre tenta di ritagliarsi il suo posto in questo sport facendo mosse innovative come avere una palla unica.

Creato e distribuito da A24, Marty Supreme debutterà il 25 dicembre e vedrà la partecipazione di alcuni grandi nomi, tra cui Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara e Fran Drescher.

Con la premiere in arrivo (circa due mesi dopo che il fratello di Josh Safdie, Benny, ha debuttato anche The Smashing Machine per A24), puoi vedere il trailer di Marty Supreme qui sotto.