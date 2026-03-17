Tina Fey, Jamie Dornan e Riz Ahmed condurranno Saturday Night Live i primi tre programmi del Regno Unito

È quasi ora che Saturday Night Live tenti ancora una volta di entrare nel mercato britannico. A partire da questo fine settimana si terrà il primo show SNL UK, con la prima data prevista per il 21 marzo. Con questo risultato così ravvicinato, ora i conduttori e gli interpreti musicali dei primi tre spettacoli sono stati confermati.

Il primo show porterà una veterana di SNL, dato che Tina Fey verrà a Londra per dare il via a questo sforzo regionale. La leggenda di 30 Rock e della comicità sarà affiancata da Wet Leg come ospite musicale.

Dopo questo, il 28 marzo, il prossimo programma sarà condotto da Jamie Dornan con Wolf Alice come ospite musicale. Questo prima che il terzo show del 4 aprile, condotto da Riz Ahmed con Kasabian come talento musicale.

Non è chiaro se questo sarà sufficiente per far prosperare SNL UK, dato che anche lo show americano che dura da decenni ha faticato a intrattenere i fan britannici, abituati a uno stile di umorismo molto diverso. Avremo una risposta in cinque giorni. Per quanto riguarda il resto del cast, qui si trova la troupe principale di 11 persone.