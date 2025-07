Tira i dadi per sopravvivere nel nuovo horror cooperativo Invokyr

HQ

Oggi, Ludogram ha annunciato Invokyr, un nuovo titolo horror cooperativo che combina il meglio del sottogenere con l'eccitazione dei tuoi giochi da tavolo preferiti.

Invokyr vede te e un massimo di tre amici riunirvi in una vecchia casa spettrale. Per scappare, dovrai raggiungere la fine di un gioco da tavolo. Il trucco? Ogni volta che lanci i dadi, stai evocando una nuova minaccia per darti la caccia in casa.

Dalle piante carnivore ambulanti ai manichini inquietanti che sgattaiolano quando non stai guardando, ci sono molti modi per essere eliminati in Invokyr, ma a quanto pare, puoi anche usare i dadi a tuo vantaggio, in qualche modo livellando le probabilità in questo horror cooperativo.

Invokyr è ora disponibile nella lista dei desideri e puoi dare un'occhiata al trailer qui sotto: