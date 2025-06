Tire Boy è un'avventura d'azione open world su un ragazzo in uno pneumatico

Durante Day of the Devs, GameTeam6 ha appena presentato il suo bizzarro e strano platform d'azione e avventura open world. Conosciuto come Tire Boy, questo è un gioco particolare che ruota attorno a un ragazzo all'interno di uno pneumatico, il tutto mentre naviga per il mondo, affronta battaglie eroiche, aiuta la gente del posto e cerca di scoprire anche il suo passato.

Descritto come "strano, sincero e pieno di piccole sorprese", questo gioco cerca di esplorare la connessione e la curiosità, e lo fa lasciandoti libero in un mondo che offre sia grandi momenti che momenti tranquilli.

In un comunicato stampa ci è stato detto che Tire Boy è stato ispirato da The Legend of Zelda, Shadow of the Colossus, Super Mario 64 e Sonic the Hedgehog e che offrirà una trama sentita, un gameplay altamente accessibile e tutto da una prospettiva infantile in cui tutto torreggia su di te. Ci saranno modi per migliorare il tuo pneumatico con pratici potenziamenti, opportunità per combattere la natura (che si tratti di orsi o anatre) e il mondo insolito offrirà sia magnifiche città che foreste particolari con enormi funghi. A questo si aggiunge un cast colorato che include il gufo Nestwijk, la stessa creatura che ha allevato Tire Boy.

Al momento non c'è una data di uscita né una finestra collegata al gioco, ma sappiamo per certo che arriverà su PC tramite Steam e potenzialmente anche su altre piattaforme.