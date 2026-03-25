Titan è stato confermato per il roster Invincible VS

HQ

Manca circa un mese per poter entrare in Invincible VS, dato che il gioco di combattimento a coppie uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 30 aprile. I fan potranno presto assaggiare l'azione, dato che è previsto un weekend beta dal 9 all'11 aprile, in cui molti personaggi chiave saranno giocabili solo su console. Il motivo per cui non c'è stato supporto per PC nella beta era che lo sviluppatore Quarter Up voleva proteggere dal datamining, dato che ha ancora qualche trucco nella manica, incluso uno che è stato condiviso di recente.

È stato annunciato che Titan si unirà al roster Invincible VS come personaggio giocabile. Il boss del crimine dalla pelle dura come una roccia sarà utilizzabile nel gioco, diventando il 17° personaggio annunciato per il progetto.

Ci è stato presentato un trailer di gameplay per Titan, che potete vedere qui sotto, e che mette in luce come la sua pelle indurita si crepa e si rompa quando subisce troppi danni. Quello che questo video sembra anche confermare è che Titan non sarà uno dei personaggi giocabili nella prossima beta, ma sembra che venga salvato per il lancio completo tra cinque settimane.

Ti metterai in uniforme da Titano in Invincible VS ?