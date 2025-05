Titan Quest II ora pronto per il lancio in accesso anticipato quest'estate, dopo un ritardo

HQ

È uno degli ARPG più rispettati insieme a Diablo e Path of Exile, ma il sequel di Titan Quest ha richiesto così tanto tempo per svilupparsi e lanciarsi che molti temono una brutta sorpresa. Ciò avviene mentre l'editore ha riferito che il gioco punta ora a un'uscita in accesso anticipato nell'estate del 2025, senza specificare ulteriormente la data.

Il motivo di questo ritardo (ricordiamo che Titan Quest II era originariamente previsto per l'inverno 2024) era in risposta a un altro ARPG di stile simile (che, sebbene non menzionato, era Path of Exile 2, uscito il 6 dicembre 2024) e alla ricerca di una lacuna nel programma che gli permettesse di respirare e raggiungere il suo obiettivo di giocatori iniziali.

Ed è probabile che le prospettive siano positive, poiché i test pre-rilascio e le beta hanno mostrato un sostegno quasi unanime da parte di coloro che hanno giocato Titan Quest II, comprese le nostre impressioni durante la Gamescom 2024. Grimlore Games si impegna a fornire il miglior sequel possibile di Titan Quest, "che rispetti l'eredità mentre si evolve per una nuova generazione di giocatori".

Hai intenzione di giocare a Titan Quest II quest'estate?