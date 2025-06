HQ

In precedenza, non vedevo l'ora di To a T. Sembrava essere un gioco che mi si addiceva per la sua strana premessa e la storia contorta. Voglio dire, quando sfruttano un bug comune nei giochi in cui i personaggi fanno la cosiddetta posa a T di tanto in tanto e modellano un intero gioco attorno ad esso, non puoi fare a meno di essere un po' solleticato dall'idea. Così, con le speranze alte e il gioco installato sulla mia Xbox, sono partito per l'avventura che sarebbe diventata la sette ore più lunghe che abbia mai trascorso in un gioco.

Sì, mi ci sono volute sette ore per scorrere i titoli di coda. Non sembra un progetto mastodontico, ma qualcosa che si potrebbe facilmente spremere da una normale serata di un giorno feriale, ma non era proprio così.

Ma cominciamo in una sorta di ordine cronologico. L'avventura inizia con la creazione del tuo personaggio. La scelta dell'acconciatura, della pelle e del colore dei capelli insieme alla scelta dei nomi sia per il personaggio principale che per il suo cane. Mi chiamai Joel e volevo che il mio cane si chiamasse Conny, ma per qualche ragione molto poco chiara il gioco si rifiutò di accettarlo. Ogni volta che premevo Conny, il cane veniva automaticamente rinominato "Cane" e quindi veniva chiamato Codney. Il gioco inizia quindi con un simulatore di vita in cui devi fare i tuoi affari in bagno, lavarti la faccia, mangiare latte e cereali e lavarti i denti. Bisogna scegliere anche i vestiti, e le scarpe, ovviamente. Ma quando sei bloccato in una posa a T, tutto ciò diventa un po' complicato.

Codney è un pignolo nell'aiutare le persone a vestirsi.

Le faccende quotidiane sono concepite come piccoli minigiochi, con lo spazzolamento dei denti e il lavaggio del viso controllati dalle levette analogiche. Poiché le braccia non possono piegarsi, il personaggio principale di To a T ha strumenti appositamente progettati come uno spazzolino da denti molto lungo e lo stesso pezzo di cucchiaio. La cosa più importante, tuttavia, è il cagnolino, Codney, che aiuta in tutto, dallo sciacquone allo spremere una cucchiaiata di dentifricio sullo spazzolino.

Poi è il momento della scuola. Il primo giorno si rivela difficile, con il nostro protagonista in posa a T che non vuole davvero andare a scuola perché alcuni dei suoi compagni di classe insistono nel bullizzarlo e nel prendere in giro il suo aspetto speciale. Ma devi andare a scuola, e lungo la strada devi comprare una baguette da una giraffa e, naturalmente, partecipare alla sua gara di mangiatori di panini. Quando il panino viene mangiato e la giornata scolastica è finalmente finita, è ora di tornare a casa e poi succede quello che non dovrebbe succedere: Codney fa la cacca sul vialetto di una casa e questo fa sì che il nostro personaggio principale sia così stressato che inizia a girare così velocemente che inizia a volare come un elicottero. Come puoi sentire... Questo è un gioco molto strano. Le cose accelerano ulteriormente quando una turbina eolica vola improvvisamente dal cielo e colpisce la scuola. Questo è l'inizio di un mistero che, ovviamente, deve essere risolto.

Non ho intenzione di svelare troppo della trama. Sono sicuro che alcuni di voi sono ansiosi di vedere cosa ha preparato Keita Takahashi (il padre dei giochi Katamari). Ho pensato che fosse iniziato in modo promettente con tutto, dai minigiochi stravaganti alla fantastica sigla: "La forma perfetta". La sigla mi è rimasta in testa come una mosca fastidiosa e ora non la amo più, ma è memorabile e strana come il resto di To a T. Non fraintendetemi, mi piacciono i giochi strani, assurdi e strani, ma ci vuole un tempo così atrocemente lungo perché decolli.

Qui abbiamo la giraffa che vende panini e che canta anche tra un episodio e l'altro. Piacevole.

To a T è diviso in dieci episodi e già nella prima parte si vede come le monete vengono posizionate sui tetti e in altri luoghi che non si possono raggiungere fino alle parti successive del gioco. Sei costretto a camminare in una casetta digitale senza la possibilità di giocherellare con tutte le cose divertenti. Episodio dopo episodio, sei costretto ad ascoltare le giraffe che cantano e a svolgere le stesse vecchie faccende quotidiane più e più volte. Certo, puoi controllare sia il cane che la madre in un paio di parti, ma è la stessa cosa lì: solo cose che contribuiscono a rendere il viaggio più lungo e per niente più divertente, come dovrebbe essere.

Sotto tutta la fuffa, c'è una bella morale secondo cui ognuno ha un aspetto diverso e non importa. Ma questo è consegnato in un modo così incredibilmente lento che stavo impazzendo. Abbinalo a una stanza dei giochi virtuale che non puoi davvero goderti fino a dopo i titoli di coda e ti rendi conto che non è affatto divertente. L'intero gioco soffre di essere troppo lento. È troppo lento muoversi sulla mappa e anche decisamente terribile orientarsi poiché la telecamera è bloccata e fa una panoramica del paesaggio a suo piacimento. L'85% del gioco viene speso in conversazioni noiose e impotenti con qualsiasi cosa, dalle rane agli alberi. Si parla quasi tutto il tempo, e un filmato dopo l'altro si susseguono. Non è nemmeno reso più divertente dalla possibilità di scegliere diversi filtri che fanno sembrare il gioco come se fosse giocato su uno schermo CRT o che fosse vestito con toni scuri e drammatici nel filtro noir.

L'intero ensemble, quasi comunque.

To a T può probabilmente essere classificato come un piccolo gioco accogliente con una bella storia, ma non c'è nulla di nuovo qui. Katamari Damacy offre molto più divertimento, e l'unica cosa che To a T ha che lo rende anche leggermente unico è la premessa che si orienta intorno alla posa a T. Anche la musica è bella, anche se è fastidiosa e ti si attacca al cervello come una mosca fastidiosa che cerca di volare fuori da una finestra più e più volte. Non posso davvero consigliare questo gioco. A me sembrano sette ore che non tornerò mai indietro. Sette ore avrei dovuto passare a fare qualcosa di utile. Sette ore in un gioco che non è né carino, né divertente, né particolarmente intelligente. To a T è una sciocchezza in cui piccoli momenti, per quanto memorabili, non sono mai sufficienti per riscattarlo.