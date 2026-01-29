Tobias Sühlmann, ex designer di McClaren, è ora responsabile del design in Porsche

HQ

Mauer è entrato in Porsche nel 2004 come quarto responsabile del design nella storia dell'azienda, seguendo le orme di Ferdinand Alexander Porsche, Anatol Lapine e Harm Lagaay. Michael Leiters, il nuovo CEO di Porsche, condivide alcune parole su Maure: "Michael Mauer ha plasmato un'era in Porsche," "Il suo lavoro ha plasmato lo stile del marchio Porsche e rimarrà visibile in futuro."

Mauer sosterrà Sühlmann durante un periodo di transizione. In una dichiarazione, ha detto: "Il design senza tempo ha bisogno sia di durabilità che di nuovi impulsi. In vista del riallineamento strategico di Porsche, ora è un buon momento per portare nuove prospettive."

"Tobias Sühlmann può costruire su una filosofia di design unica," ha detto Leiters. "Con la sua esperienza nella progettazione di auto sportive e super-sport, affinerà ulteriormente il profilo di Porsche."

Con questo nuovo volto al timone del design Porsche, riuscirà a mantenere lo status meritato del marchio?