I simulatori spesso hanno una cosa in comune: ci sono più funzioni che puoi assegnare quanti tasti disponibili per farlo. Se guardi le impostazioni per vedere quante funzioni possono essere mappate su una tastiera in un simulatore di volo, la lista può essere incredibilmente lunga. Va però notato che ciò è raramente necessario, poiché i simulatori possono talvolta assegnare pulsanti a veicoli diversi, il che significa che potresti dover creare profili per singoli aerei o elicotteri. Un'altra caratteristica comune nelle simulazioni di guerra o di trasporto è che la testa ha un proprio controllo della telecamera rispetto al veicolo o alla persona che stai controllando. Ecco perché volevo testare il Tobii Eye Tracker 5, dato che erano passati molti anni dall'ultima volta che avevo avuto qualcosa del genere, e volevo vedere se fosse stato altrettanto utile oggi.

I tracciatori oculari sono un concetto entusiasmante e la tecnologia ha fatto molta strada. La versione precedente di un eye tracker che avevo era il Tobii 4C del 2016 e la tecnologia è diventata più accessibile e funziona molto meglio. Si è rivelato anche altrettanto facile da installare, calibrare e usare. Il Tobii Eye Tracker 5, che è il prodotto che ho avuto il piacere di testare, è un esempio di tecnologia innovativa. Speravo fosse semplice come il suo predecessore da installare, configurare e utilizzare, e così è stato proprio con l'Eye Tracker 5. Ho attaccato un tampone adesivo allo schermo, ho messo sopra l'hardware Eye Tracker usando dei magneti, l'ho collegato al computer, e poi è stato praticamente solo una questione di avviarlo. Inoltre, installa automaticamente il software corretto tramite Windows Store, così puoi calibrare rapidamente l'hardware per ottenere prestazioni ottimali. Qui puoi anche disattivarlo.

In Flight Simulator 2024, ci sono voluti alcuni aggiustamenti prima che mi sembrasse quasi perfetto. Preparati a dedicare un po' di tempo ad aggiustare le impostazioni nei menu.

L'Eye Tracker funziona grazie a un processore, una telecamera a sensore e un dispositivo che può emettere luce nel vicino infrarosso. Questo è necessario per illuminare gli occhi e creare schemi di riflesso che la telecamera può poi catturare e determinare in tempo reale dove stai guardando sullo schermo. Ciò è possibile perché la riflessione sulla cornea rispetto alla distanza vettoriale dal centro delle pupille viene misurata e calcolata tramite software. Con questa tecnologia, i calcoli possono essere effettuati rapidamente e il risultato è che software e hardware insieme possono determinare in tempo reale dove stai guardando sullo schermo. Questa tecnologia è anche conosciuta come riflesso corneale centro-pupilla ed è piuttosto entusiasmante se si considera il suo potenziale in medicina, nelle tecnologie assistive per persone con disabilità e molto altro. Quest'ultimo è rilevante anche nel contesto del gaming.

Prima di decidere di acquistare un dispositivo del genere, dovresti considerare come si confronta con il Tobii Eye Tracker 4C, quali concorrenti sono sul mercato oggi e cosa significa questo per il gaming. Il verdetto è che i miei test mi hanno dato un'impressione ancora più positiva di questo dispositivo rispetto al suo predecessore. Anche se l'hardware è del 2020, regge brillantemente la testa contro i concorrenti nel 2026. Arriverei persino a dire che, per il prezzo, l'Eye Tracker 5 è il migliore sul mercato oggi. Se il prezzo è troppo alto per te, però, oggi c'è quello che definirei il secondo classificato, ovvero il Beam Eye Tracker. È un programma che trasforma la tua fotocamera in un Eye Tracker con buoni risultati. Il programma utilizza l'IA per ottenere buoni risultati e costa circa quanto un gioco indie da acquistare. Quel contrasto è entusiasmante; Perché puoi optare per software specializzati invece di hardware specializzato se possiedi già una fotocamera.

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Scattare foto fuori dal gioco appare un po' instabile, ma le possibilità all'interno dei giochi sono potenziate dalla possibilità di muovere liberamente la fotocamera senza usare i pulsanti.

Tuttavia, penso che Eye Tracker 5 dia i migliori risultati, è un po' più facile da configurare e funziona direttamente dalla scatola. È anche migliore nel capire dove guardi, ha un tracciamento più fluido, non reagisce così fortemente se un oggetto blocca la visuale, e penso che questi siano miglioramenti che la quinta generazione abbia rispetto alla sua predecessora. Paghi un po' di più, ma per esperienza l'hardware vale il prezzo se ne hai bisogno nel gioco. Posso dirti, caro lettore, che certamente lo faccio. Per esempio, adoro giochi come Arma, X4, Flight Simulator 2024 e vari giochi di mech, ed è qui che questa tecnologia torna davvero utile. Fa anche la differenza in giochi come No Man's Sky o il divertente Nuclear Option. Invece di dover usare i tasti freccia per guardarsi intorno mentre ti muovi, ora puoi semplicemente guardarti intorno sullo schermo del computer, e il personaggio muove la testa naturalmente per una panoramica più ampia. In simulatori spaziali come X4 ed Elite Dangerous—e forse anche nel "prossimo" Star Citizen—puoi usare questa tecnologia per liberarti le mani e creare un'esperienza più immersiva.

Quindi la domanda è: cosa fa questa tecnologia e cosa non fa? È una tecnologia molto di nicchia che piacerà a un piccolo gruppo di giocatori, ma per quei giocatori può migliorare significativamente l'esperienza. Puoi anche modificare il supporto per questo tipo di tecnologia in diversi giochi. Ho recentemente giocato a The Elder Scrolls V: Skyrim con questa configurazione e, anche se avevo bisogno di un paio di mod che permettessero alla testa di ruotare liberamente rispetto al corpo e aggiungessero il supporto per l'Eye Tracker, questo mi ha aiutato a camminare e ammirare i paesaggi bellissimi. Ha funzionato incredibilmente bene con solo qualche piccolo aggiustamento. Puoi anche impostare in modo che il battere le palpebre possa attivare azioni nel gioco, come lanciare incantesimi o consumare pozioni. Ho anche visto molte opportunità per usare la tecnologia nei giochi senza supporto ufficiale, tuttavia spesso questo richiede modifiche al software e al gioco.

Le opzioni di personalizzazione variano da gioco a gioco. Un nuovo aggiornamento arriverà questa settimana con più opzioni in questo menu. Gli sviluppatori di videogiochi e Tobii stanno collaborando in modo continuativo.

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Volevo fare qualcosa di diverso, così ho provato a giocare all'XCOM 2 ufficialmente supportato senza mouse né tastiera, usando solo un Eye Tracker. Funzionava perfettamente; Puoi sincronizzare i battiti di ciglia o lo sguardo come input. Era facile navigare nei menu e persino ruotare la telecamera. Sono riuscito a giocare in modo relativamente fluido e impeccabile senza altre opzioni di controllo, il che è stato davvero interessante. Ci sono anche giochi di corse con questa funzionalità e parecchi altri titoli sul mercato che supportano l'Eye Tracker come unico metodo di controllo, se lo vuoi o ne hai bisogno. La maggior parte delle persone che hanno bisogno di questa soluzione per difficoltà fisiche o motorie probabilmente ne è già consapevole, tuttavia penso che questa tecnologia apra la porta a più persone per giocare, il che è sempre positivo. Purtroppo, devi verificare se i giochi supportano ufficialmente questo sistema prima di acquistarli. Nel mio modo di giocare, funge da complemento ad altre forme di soluzioni di controllo.

Con l'Eye Tracker 5, ottieni un prodotto di nicchia con molteplici utilizzi. Può migliorare la tua esperienza grazie a movimenti di telecamera più semplici o input diretti in-game. Può rendere le cose più facili se hai difficoltà a usare braccia o gambe per giocare, e la tecnologia è usata oggi anche negli esports, nell'analisi e nello streaming. Ho trovato un po' entusiasmante abilitare un'overlay che mostra un'ombra di dove stai guardando sullo schermo in Counter-Strike 2 e StarCraft II. Dove guardo più spesso? Quando perdo la concentrazione? E molto altro. Era anche possibile digitare Word o altri programmi usando l'Eye Tracker e le possibilità di utilizzo della tecnologia non si limitano solo al gaming. Tuttavia, può essere complicato far funzionare la tecnologia al di fuori della sua lista di giochi ufficialmente supportata e curata. Un'ultima cosa significativa che dovevo testare era come funziona la tecnologia in diversi ambienti luminosi e bui e i risultati sono stati brillanti indipendentemente dal fatto che fosse chiaro o oscuro. Questo perché l'hardware utilizza luce nel prossimo infrarosso che emette e non si affida ad altre sorgenti luminose.

Il Tobii Experience incluso è un programma piuttosto piccolo che permette impostazioni e calibrazioni ma non intralcia mai. È incredibilmente facile da installare, e la maggior parte delle impostazioni è configurata all'interno dei giochi stessi. Potrebbe volerci un po' di tempo per trovare la velocità esatta giusta per i movimenti e altre regolazioni, ma una volta che tutto si capisce, è un must se si giocano a molti titoli in cui questo tipo di tecnologia è rilevante. Non ho mai testato un concorrente migliore dell'Eye Tracker 5, e ne ho provati diversi, inclusi un paio che trasformano la fotocamera in un Eye Tracker. Se stai cercando nuovi modi di giocare e vuoi il meglio, oggi non c'è opzione migliore in termini di rapporto qualità-prezzo. Per me, questo tipo di prodotto è qualcosa di cui traendo naturalmente beneficio nel mio gioco, ed è la domanda più importante che devi considerare se stai pensando di acquistarlo. Non serve comprare un martello pneumatico se vuoi solo tagliare un tronco. Il Tobii Eye Tracker 5 fa la differenza nell'esperienza ed è una delle principali raccomandazioni per gli appassionati di simulatori.

Il contenuto della scatola non è esteso e l'installazione è una passeggiata.

È un gadget relativamente piccolo con ottime funzionalità.

Il mio computer ha una cornice nera, quindi l'hardware si integra perfettamente con lo schermo.