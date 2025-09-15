Toby Fox festeggia i 10 anni dall'uscita di Undertale e anticipa leggermente il lavoro su Deltarune Capitolo 5

HQ

Toby Fox è una di quelle misteriose figure dell'industria attorno alle quali la leggenda cresce man mano che i suoi giochi vengono pubblicati, con un distinto tocco d'autore. Il giovane sviluppatore ha creato Undertale e più recentemente Deltarune, e proprio in questi giorni festeggia i 10 anni dall'uscita del lavoro che lo ha catapultato al successo tra gli sviluppatori indipendenti.

Undertale compie 10 anni e il suo creatore ha collaborato con Fangamer per presentare un evento celebrativo speciale che commemora questo traguardo. L'evento, che si terrà il 20 e 21 settembre alle 16:00 PT (in Europa alle 00:00 BST/1:00 CEST), non solo recensirà il gioco, ma parlerà anche del suo successore spirituale Deltarune, che ha rilasciato i capitoli 3 e 4 quest'estate. Ora sta lavorando al capitolo 5, di cui riesce a malapena a offrire dettagli, ma dice che ci saranno cenni a coloro che hanno esplorato bene il contenuto precedente. Potete seguire l'evento a questo link.

Undertale e Deltarune sono due dei giochi di ruolo più influenti e allo stesso tempo più unici che abbiamo visto negli ultimi 10 anni, li hai provati?