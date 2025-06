Tobyfox completa Deltarune poche ore prima del lancio di Nintendo Switch 2

HQ

Come tutti sappiamo, questa è la settimana più frenetica dell'anno nel settore dei giochi. Con l'E3 che si è concluso, Geoff Keighley e il suo Sumer Game Fest sono alla guida di un fitto programma di eventi e lanci di giochi di tutte le forme e dimensioni: dagli AAA più attesi per i prossimi mesi e anni agli incredibili indie nati da tutti gli angoli del globo, così come le versioni demo e persino i giochi completi in questo periodo dell'anno. È una settimana magica.

E a poche ore dall'inizio dello State of Play di Sony, un titolo modesto ma ben noto è finalmente arrivato su PC e console. Tobyfox ha completato la storia di Deltarune con l'uscita di Chapter 3+4, che sono ora disponibili su PC, PlayStation e l'eShop di Nintendo Switch. Domani, anche la versione per Nintendo Switch 2 si unirà al pacchetto, poiché è stato al lancio della console ad aprile che abbiamo appreso della data di uscita finale di Deltarune.

Se non hai ancora familiarità con questa favolosa storia del creatore di Undertale, puoi entrare in essa provando una demo dei primi due capitoli su tutte le piattaforme. E se segui un consiglio: approfittane, non te ne pentirai.