Todd Howard: Bethesda ha realizzato un "lavoro davvero incredibile" con il motore di gioco The Elder Scrolls VI

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Sicuramente nessuno si aspetta che The Elder Scrolls VI venga rilasciato quest'anno, ma piuttosto nel 2027 al più presto, e probabilmente anche dopo. Questo significa che abbiamo aspettato un tempo assolutamente incredibilmente lungo, considerando che The Elder Scrolls V: Skyrim è uscito nel 2011 e il sesto capitolo è stato annunciato nel 2018.

Ma ora lo sviluppo sembra procedere a un buon ritmo, e in un'intervista con IGN, il veterano di Bethesda Todd Howard spiega che sta andando più liscio rispetto a Starfield e che è molto soddisfatto del nuovo motore di gioco. Ecco cosa dice sui vantaggi sia del Creation Engine 3 (Starfield è stato sviluppato con il Creation Engine 2) sia dei vantaggi di avere un motore di gioco proprietario:

"Beh, accidenti, non voglio rovinare troppo. Voglio dire, hai quei pixel brillanti che tutti si aspetterebbero. E penso che il cambiamento a Creation Engine 2 rispetto a dove eravamo per Starfield sia stato un vero sconvolgimento per quello che stavamo facendo. Abbiamo sentito che uscendo da lì avremmo potuto gestire meglio la situazione. Quindi, entrando in Creation Engine 3, non posso che dire abbastanza del nostro staff tecnico e di come hanno gestito quella transizione, così da poter continuare a fare un gioco mentre tutto ciò accade."

A Howard è stato anche chiesto quali lezioni stiano portando da Starfield in The Elder Scrolls VI, a cui lui ha risposto così, lasciando intendere di sfuggita che è già in uno stato giocabile:

"Ma l'unica cosa che direi è che è davvero nella tecnologia mentre andiamo al Creation Engine 3. Ancora una volta, il team ha fatto un lavoro davvero incredibile non solo nel spingere ciò che è, ma anche nel come è integrato nel nostro ciclo di sviluppo. Quindi, non senti che quello che facciamo ogni giorno, come quando si svolge il gioco. Quindi, siamo in una posizione fortunata in cui le versioni del gioco funzionano davvero ogni giorno. Beh, non tutti i giorni, ma abbiamo avuto più giorni di quanti ne abbiamo mai avuto in cui la costruzione è buona, ci sono cose nuove e possiamo giocarci."

Nel complesso, lo sviluppo sembra procedere più fluidamente, e Howard dice che sono riusciti a evitare molti dei problemi che avevano affrontato con Starfield:

"E quando fai quel tipo di cambiamenti tecnici come abbiamo detto, spesso stai tirando via il tappeto sotto i piedi del team che crea contenuti. [Non vuoi] dire: 'Ok, non funziona per questo periodo, dovrai aspettare che lo facciamo funzionare di nuovo.' E abbiamo fatto un ottimo lavoro nel gestire questo aspetto in questo gioco. E con Starfield, abbiamo avuto difficoltà per diversi anni riguardo al cambio motore."

È un'intervista sostanziosa con diversi dettagli entusiasmanti che vale la pena leggere per i fan dei giochi Bethesda. Quello che ne trogliamo è che The Elder Scrolls VI sembra aver davvero iniziato a muoversi. Certo, questo non significa che uscirà presto, ma forse avremo un primo assaggio prima di quanto pensiamo. Non riusciamo a immaginare un titolo di lancio migliore per Xbox Helix.