Todd Howard conferma che Bethesda sta lavorando su "ancora di più" Fallout

HQ

Come forse saprete, ieri era il Fallout Day, il 23 ottobre, il giorno in cui le bombe sono cadute nel mondo distopico dei giochi. Abbiamo riportato molte novità, tra cui le stagioni di Fallout Shelter, Fallout 4 in arrivo in nuovi formati e un trailer per la prossima seconda stagione della serie TV.

Una cosa che è passata un po' inosservata, tuttavia, è stata che il veterano di Bethesda Todd Howard ha tenuto un breve discorso di ringraziamento durante lo streaming del Fallout Day Broadcast 2025 - e sembrava rivelare che stanno lavorando su più Fallout, forse diversi progetti:

"Anche se sto registrando questo... non è dal vivo... e probabilmente mi sto guardando in questo momento dalla mia scrivania e sto leggendo la tua chat e quella cosa che vuoi e quest'altra cosa che vuoi. Ehi, abbiamo letto tutto. Sappiate solo che stiamo lavorando su ancora di più. Non vediamo l'ora che arrivi il giorno in cui potremo condividerlo con tutti".

Ci sono state frequenti voci di remake sia di Fallout 3 che di Fallout: New Vegas - e poi, ovviamente, c'è Fallout 5. Non è certo una sorpresa che Bethesda ci stia lavorando, e Howard lo ha chiaramente accennato in precedenza, ma è comunque bello avere un'altra conferma.