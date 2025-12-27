Todd Howard conferma dettaglio importante The Elder Scrolls VI

HQ

Quanti alberi ci sono in The Elder Scrolls VI ? È una domanda che forse tre di voi vi sono già poste, ma Todd Howard ci ha confermato questa informazione fondamentale riguardo al prossimo RPG fantasy di Bethesda.

Tramite GamingBolt, lo YouTuber Any Austin ha scoperto che in Skyrim c'erano 46.430 alberi. Poi chiese a Todd Howard quanti alberi pensasse ci fossero in The Elder Scrolls V. Howard rispose con 111.111. Poi ha detto che ci sarebbero stati "sicuramente più alberi " di quella quantità enorme in The Elder Scrolls VI.

Questo implica che la dimensione della mappa per The Elder Scrolls VI sarà enorme. Sappiamo che Starfield ha spinto la barca per quanto riguarda gli spazi di gioco esplorabili, ma sembra che ora ci sia un motivo in più per alimentare il fuoco delle voci che suggeriscono che potremmo avere due regioni in The Elder Scrolls VI.