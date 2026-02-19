Todd Howard dice che se inizialmente trovavi Starfield noioso, il nuovo aggiornamento non cambierà questo aspetto

HQ

C'era molta speranza quando Starfield è stato lanciato per la prima volta. Il gioco è stato realizzato da oltre un decennio, secondo i margini di Bethesda, eppure, quando è finalmente uscito, i fan erano un po' combattuti sul fatto che gli piacessero o meno. C'è speranza che grandi aggiornamenti in arrivo possano cambiare l'esperienza e radunare tutti intorno a Starfield per un po' di lodi più unificati, come in No Man's Sky o Starfield, forse.

Tuttavia, il capo di Bethesda Todd Howard non pensa che gli aggiornamenti saranno così rivoluzionari. Parlando recentemente con Kinda Funny Gamescast, Howard ha spiegato che se all'inizio hai trovato Starfield "noioso", non rimarrai impressionato dai nuovi aggiornamenti. "Per l'impostazione delle aspettative, penso sia il tipo di cosa in cui, se ami Starfield, pensiamo che ti piacerà questo," ha detto.

"Sono aggiornamenti e cose che cambiano il gioco, non in modo isolato, ma in un certo senso meta. Usare lo spazio e le cose in modi che noi non abbiamo mai fatto. Ma guarda, se Starfield è qualcosa che non ti ha colpito subito, o che ti sei ritirato o l'hai trovato noioso in certi punti, non credo che questo cambierà radicalmente questo."

Tuttavia, Howard ha detto che il team che lavora su Starfield ha apprezzato molto ciò che sta facendo, e che sentiremo parlare del gioco abbastanza "presto", quindi aspettatevi di più sul RPG spaziale nel prossimo futuro.